¿Productos de cercanía o ecológicos? Los consumidores aragoneses apuestan por lo local

Seguir una alimentación que no solo sea saludable sino también sostenible y con menor impacto en el medio ambiente es algo que está cada vez más presente en la cabeza de los consumidores, aunque luego en la decisión final de qué mete en la cesta de la compra pesen también otros factores. ¿Qué futuro tienen los alimentos ecológicos y locales? ¿Cómo los percibe el público y qué decanta sus preferencias?

Los estudios realizados por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) desvelan que la mayoría de los consumidores aragoneses valoran más el aspecto local que el ecológico en productos concretos como huevos, hortalizas frescas o carne de vacuno, pues estarían dispuestos a pagar más por un filete de raza autóctona del Pirineo que por una carne ecológica, aunque ambas características son valoradas de forma positiva.

Averiguar hasta qué punto el consumidor prefiere consumir alimentos ecológicos o locales ha sido, desde hace más de 20 años, el objetivo de la Unidad de Economía Agroalimentaria del CITA, a lo largo de numerosos estudios financiados con diferentes proyectos regionales, europeos (Poctefa) y del Programa de Desarrollo Rural de Aragón.

"Existe un segmento de potenciales consumidores de alimentos ecológicos que se caracterizan por una mayor preocupación por el medio ambiente y la salud y menor sensibilidad al precio", señala Azucena Gracia Royo, jefa de esta unidad del CITA. ¿Qué les atrae y qué les frena? Encuestas realizadas en Aragón lo reflejan.

Dos motivos principales llevan a los consumidores a comprar o a estar dispuestos a comprar alimentos ecológicos. "La primera razón está relacionada con el menor impacto ambiental de las técnicas para producir estos alimentos –indica–; la segunda razón tiene que ver con la salud, pues los consumidores perciben que los alimentos ecológicos son más saludables y les ofrecen mayor seguridad". En el caso de algunos productos perecederos, como las frutas y las carnes, se añade otro motivo de compra: su mejor sabor.

En la otra cara de la moneda, "uno de los principales obstáculos que están limitando el consumo de productos ecológicos es su precio, ya que suelen ser más caros que los alimentos convencionales". Además, no siempre están disponibles en todos los establecimientos y su variedad es más limitada que la de los alimentos convencionales. A pesar del aumento en la oferta de alimentos ecológicos, los consumidores todavía perciben las mismas barreras para su consumo que en los estudios realizados a finales de los años noventa.

Por su parte, lo que más mueve a adquirir productos locales o de cercanía es "que, al elegirlos, se apoya a los productores locales y se contribuye a mantener la actividad económica en el medio rural, lo que a su vez aumenta su renta", indica Azucena Gracia. A continuación, se valora que "los productos locales suelen ser más frescos, al recorrer menos distancia entre su producción y consumo". El tercer motivo en importancia es "su menor impacto ambiental, ya que al no tener que viajar largas distancias se reduce la huella de carbono".

Pero una de las principales razones que están frenando el consumo de alimentos de cercanía es "la falta de información sobre los lugares donde se venden, lo que se une a una falta de tiempo del consumidor para desplazarse a estas tiendas". Además, "los consumidores perciben que la calidad de estos alimentos de cercanía no es superior a la de otros alimentos", añade la investigadora.

En su opinión, "lo ideal sería que los consumidores eligiesen aquellos alimentos que sean buenos para ellos y para el planeta, y que, a la vez, apoyen a los pequeños productores locales". En este contexto, y a la vista de la buena valoración de los alimentos de cercanía, "los productores locales tienen una gran oportunidad de ofrecer alimentos frescos, de calidad y con un menor impacto ambiental, y de conectar con los consumidores más conscientes y comprometidos".

Quién es quién

Los alimentos ecológicos son aquellos producidos sin el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, y con técnicas que respetan el medio ambiente y el bienestar animal, pero también pueden venir de lugares muy lejanos y generar una mayor huella de carbono. ​Locales Los alimentos locales son aquellos producidos cerca de donde se consumen (en la misma región, comarca, a menos de 100 kilómetros), pero no siempre son cultivados de manera ecológica.

Depende del producto

Las preferencias de los consumidores hacia los alimentos ecológicos y locales son diferentes dependiendo del producto. Así se ve en los resultados de los estudios del CITA, que difieren en función de los alimentos analizados: aceites, hortalizas, carnes, etc. Por ejemplo, detalla la investigadora Azucena Gracia, "en el caso de las zanahorias, la valoración de las ecológicas y las locales es muy similar, mientras que, en el caso de los huevos, son más valorados –como ya se observaba en estudios de hace diez años– los locales (producidos en la misma provincia) que los ecológicos". De la misma manera, un estudio más reciente para hortalizas frescas indica que los consumidores aragoneses prefieren los alimentos locales o de cercanía promocionados como km 0 y/o venta directa frente al método de producción ecológico. Concretamente, este fue el orden en que quedaron las diferentes etiquetas de calidad según la importancia que los consumidores les asignan: ‘Km 0’, ‘venta directa’, ‘variedad local’, ‘Denominación de Origen’, ‘Ecológico’, ‘C’Alial’ y ‘Marca colectiva del productor’.

Crear mercados de productores y etiquetar destacando el origen local

La realización de estudios desde hace dos décadas da a la Unidad de Economía Agroalimentaria del CITA una amplia perspectiva. En Aragón, expone su responsable, Azucena Gracia, "se ha observado un importante cambio en la disponibilidad de alimentos ecológicos. Se ha potenciado el mercado agroecológico, primero en la ciudad de Zaragoza y luego en otras ciudades de la comunidad, lo que ha aumentado la oferta de estos productos. Asimismo, algunos supermercados han incorporado una mayor variedad de alimentos ecológicos y han hecho un esfuerzo por visibilizarlos y facilitar su identificación por parte del consumidor". Sin embargo, "esta evolución no se ha observado en la misma medida para los productos de cercanía, que no tienen un mercado similar al agroecológico. Aunque algunos supermercados ofrecen estos productos, no los exponen con la suficiente información para que los consumidores puedan identificarlos fácilmente".

El potencial de mercado de los productos de cercanía "podría ser mayor –estima–, porque los consumidores valoran positivamente sus beneficios no solo para el medio ambiente, sino por su apoyo a los agricultores locales. Además, el precio no es un factor limitante para su consumo, siendo su falta de disponibilidad y desconocimiento del lugar de venta las principales barreras en la actualidad". Por lo tanto, sugiere que la creación de mercados de productores, como se ha desarrollado en otros países, sería una forma muy buena de potenciar su consumo. "De la misma manera que se han creados mercado de productores de alimentos ecológicos, la puesta en marcha de mercados de productores locales favorecería el consumo de los productos de proximidad o kilómetro cero para los que existe una actitud positiva por parte de los consumidores".

A la vista de las preferencias y valoraciones de los consumidores aragoneses, ya que la mayoría valora más el aspecto local que el ecológico y que ambas características son complementarias, "la mejor estrategia de márquetin para los productores locales sería, por ejemplo, comercializar los huevos etiquetados como locales y orgánicos, y si solo quieren utilizar una característica para promocionar los productos, sería mejor comunicar su origen local".

