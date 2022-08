Modelo ecológico y cercano para defender un patrimonio

Las diversas reconversiones agrícolas que la zona de Aínsa (Huesca) ha visto durante décadas, así como los procesos de mecanización, supusieron mejoras, pero también tuvieron algunas consecuencias no tan positivas. Entre ellas, la práctica desaparición de algunas razas autóctonas de ganado, como la vaca pirenaica, que, probablemente, hoy no existiría si no hubiera sido por la labor de diversos ganaderos, entre ellos, la familia de Luis Lascorz, que, además de tener su propia ganadería, Ecofes, y regentar una pequeña carnicería en la propia Aínsa, preside desde hace un cuarto de siglo la Asociación Aragonesa de Ganaderos Bovinos de Raza Pirenaica (Asapi).

"Recuperar una raza es recuperar un patrimonio de toda la sociedad. Y en el caso de la raza de vaca pirenaica, además, es que no podemos desestimar lo que representa: la adaptación a un terreno y la superación de todas las pruebas", asevera Lascorz. "Son los animales que suben más alto en los puertos y que han sufrido sequías como la de este año, que es la más dura que he visto en mis 55 años", añade el ganadero.

Una idea que Luis Lascorz ha extendido más allá del ganado vacuno. Así, junto a un grupo de agricultores de Aínsa crearon la Asociación Un Paso Atrás, con la que trabajan en la recuperación de frutales, principalmente manzanas. "Hemos recuperado entre 40 y 50 variedades, algunas de las cuales no estaban catalogadas". De ellas, tres o cuatro variedades de manzanas "pueden ser interesantes para comercializar y además suponen un material genético que conservar para el futuro".

El modelo de gestión en el que Ecofes gestiona su ganadería, con 80 animales, tiene una de sus claves, además de en el modelo de ganadería ecológica, en la importancia de la pradera. "Mis vacas solo comen forraje y en un momento en el que los pastos están dando lo mejor de sí, por lo que rotan por muchos lugares". Además, en opinión de Lascorz, "este modelo puede revertir el cambio climático, ya que la fijación de carbono que suponen las praderas supera las emisiones. Cuando este forraje no se consume, se degrada en el invierno y puede ser fuente combustible en caso de incendio".

Principalmete tratan de recuperar variedades de manzanas. ECOFES

Todo esto se traslada al producto final: a la carne de vacuno que Ecofes comercializa en un pequeño establecimiento de Aínsa. "La carne de la raza que criamos tiene un alto contenido en proteínas, en vitaminas B3, B6 y B12 y un bajo contenido en sal y en grasas saturadas", detalla Lascorz. "Asimismo, aunque ofrece un menor engrasamiento, la carne se mantiene tierna y tiene un mayor tiempo de maduración".

Además de en su carnicería, Ecofes vende sus productos principalmente a grupos de consumo y a través de la venta directa. "¿Cómo podemos producir alimentos y no tratar de conocer a quienes los consumen?" se pregunta el ganadero, que además defiende un modelo de cercanía. "Este modelo vertebra el territorio, fija población y consolida una relación directa entre productor y consumidor, que tiene un gran poder de decisión". Por ello, Luis Lascorz, aprovecha cada ocasión para dar a conocer su modelo a todo aquel que quiere visitar su explotación. En este sentido, recientemente su empresa se ha unido al catálogo de empresas por la soberanía alimentaria que publicaba recientemente Justicia Alimentaria y que tiene como objetivo divulgar este modelo agroalimentario entre estudiantes de Formación Profesional.