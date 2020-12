Cuidado con un correo que suplanta a Netflix y puede robarte datos

El envío de correos electrónicos suplantando la personalidad de bancos, operadores postales, de paquetería o la propia Agencia Tributaria se va produciendo periódicamente. Entre los últimos figura uno que pretende renovar una cuenta de Netflix, la popular plataforma de pago de películas y series. Se trata de casos de phishing, en los que alguien quiere conseguir de forma fraudulenta datos personales y bancarios haciéndose pasar por una empresa u organización conocida.

En esta ocasión se trata de un correo en cuyo asunto aparece "Información acerca de tu cuenta" y que al abrirlo incluye un breve texto que advierte de que si no se actualizan los datos se cancelará. "No deje de ver sus películas y series favoritas", sigue el texto en el que se explica que se ha cancelado la cuenta porque "su pago ha tenido un problema en nuestro centro de cobros". Se informa de que el cambio tendrá efecto el mismo día que se envía el correo.

No hacer caso a las indicaciones

Para evitarlo se pide actualizar y confirmar los datos, "haciendo clic en el siguiente botón para reiniciar la membresía y disfrutar de programas y películas sin interrupción". Esto es precisamente lo que no se debe hacer. El "botón" es un texto en mayúsculas dentro de un cuadrado rojo con el mensaje "Actualizar cuenta ahora" como se puede ver en el mensaje:

Correo electrónico que suplanta a Netflix. Heraldo.es

El intento de robo de datos puede detectarse si se lee con atención el remitente, que a primera vista puede parecer que pone Netflix, pero en realidad, se han desordenado las letras del centro y queda "Neftllx". La dirección desde la que se envía es un complicado correo 'test@szpitalzachodni.pl'. En la firma del mensaje el nombre aparece escrito de nuevo mal, pero de forma diferente: "Tus amigos de Netlfix".

Desde Netflix vienen alertando sobre estos mensajes fraudulentos. La compañía explica a sus abonados que sus correos siempre se envían desde info@mailer.netflix.com o info@netflix.com.

¿Qué hacer si se cae en la trampa?

La firma detalla en su página web que "nunca te pediremos que nos proporciones información personal a través de un mensaje de texto o correo electrónico". No se solicitan a los clientes números de tarjetas de débito o crédito, datos de la cuenta bancaria, contraseñas de Netflix ni el pago a través de un proveedor o un sitio web de terceros. Por ello, advierten que si el mensaje incluye un enlace a una URL desconocida "no toques ni hagas clic en él". Si ya se ha hecho "no introduzcas ningún tipo de información en el sitio web que se ha abierto".

Si también se introdujeron datos, desde Netflix aconsejan cambiar la contraseña por una nueva "que sea segura y exclusiva para la plataforma"; cambiarla también en todas aquellas páginas web en las que usara la misma y contactar con el banco si se dio algún número de cuenta o tarjeta.

La compañía pide que si se detectan correos fraudulentos se reenvíen al de su departamento especializado en estos casos: phishing@netflix.com. En caso de que se devuelva es que ya han recibido otro similar. Aconsejan borrar el correo o el mensaje y señalar como "no deseado".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.