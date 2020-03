Los veterinarios aragoneses esperan una subida de sueldo este año

En Aragón hay unos 150 centros sanitarios veterinarios, en los que trabajan algo más de 350 personas desde veterinarios y auxiliares a personal no sanitario. El sector no contaba hasta ahora con una regulación propia y los empleados estaban sujetos a convenios que iban desde el de oficinas y despachos al de peluquerías o al mínimo legal que supone el Estatuto de los Trabajadores. Ahora, están a la espera de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del que será su primer convenio de ámbito nacional, que una vez tenga el visto bueno del Ministerio de Trabajo se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2020. En España será el paraguas laboral para unas 25.000 personas que trabajan en 9.000 empresas.

Entre las mejoras que incluirá el llamado 'Convenio colectivo de centros y servicios veterinarios' figura una subida salarial para evitar sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. "El convenio mejora las condiciones de todos los trabajadores del sector. Nadie ganará menos de 14.000 euros brutos al año, en ninguna categoría profesional", afirma María Victoria Gómez, responsable de negociación colectiva de la Federación estatal de Sanidad y sectores socio sanitarios de CC. OO., que ha formado parte de la mesa negociadora del documento.

"El convenio mejora las condiciones de todos los trabajadores del sector. Nadie ganará menos de 14.000 euros brutos al año"

La sindicalista denuncia que ahora en el sector "hay gente que está trabajando por debajo del salario mínimo, otros como falsos autónomos y sin cobrar las urgencias", entre los casos más precarios. "Hay muchos comercios muy grandes de mascotas que tienen servicio de veterinario y en muchos casos los tienen contratados como dependientes”, añade.

Competencia desleal

El convenio se aplicará "no solo en las clínicas sino cuando un veterinario va a una granja", añade Álvaro Viu, responsable de Sanidad Privada en UGT Aragón. El documento recoge "una clasificación profesional con división entre los profesionales sanitarios como veterinarios, técnicos y auxiliares y el personal no sanitario entre el que hay adiestradores, peluqueros, administrativos…". La jornada se fija en 1.700 horas, "inferior a las 1.800 que marca el estatuto" y "se regulan los horarios de guardias", explica.

Esta situación de falta de regulación genera en la actualidad competencia desleal, uno de los motivos que llevaron a la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), integrada en CEOE, a impulsar su regulación. "La ausencia de convenio había hecho comunes situaciones en cuanto a condiciones laborales que claramente no son propias del siglo XXI, hasta el punto de que, por ejemplo, la profesión de veterinario sea la titulación de grado superior peor pagada de España", reconoce María García, presidenta de CEVE Aragón. Desde CC. OO. añaden que el sueldo de un veterinario se encuentra un 60% por debajo del salario medio español.

Todos coinciden en que se trata de una profesión "muy vocacional" y actualmente en el sector trabajan muchas mujeres. "Se han implementado medidas para favorecer la conciliación" y la "formación continua, creando una carrera profesional para el personal sanitario", explica García. Con el convenio considera que se avanzará en el "reconocimiento del carácter sanitario del sector veterinario" y favorecerá la aprobación de "las cualificaciones profesionales y los certificados de profesionalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en nuestros centros de trabajo".

El convenio "supone la regulación de un sector que estaba desregulado en todos los sentidos y permite su visibilidad", añade la portavoz de CC. OO., que resalta la importancia de estos profesionales en la prevención de la salud de la población.

"Que cualquiera no pueda abrir una clínica en un bajo"

Y se regulan los requisitos para abrir una clínica. "Cuando uno quiere abrir una clínica dental o un consultorio médico hay una norma con unos requisitos y aquí no existe" por lo que el convenio va dirigido a "que cualquiera no pueda abrir una clínica en un bajo", apunta la sindicalista. Una situación que afirma se da hoy en día donde con los salarios precarios hay profesionales que deciden darse de alta de autónomos para ganar un poco más. Esto contribuye a que el sector esté formado por empresas pequeñas en su mayoría. "No se puede permitir que haya gente trabajando por debajo de precios de coste", añade.

Desde CEVE Aragón consideran que las tablas salariales pueden "ser asumidas incluso en los territorios económicamente menos potentes". El convenio es un marco "de mínimos" y las retribuciones "son ligeramente inferiores a las del convenio provincial de Alicante (el único precedente), que lleva años funcionando satisfactoriamente normalizando el sector y sin causar ningún grave perjuicio a las empresas", asegura la presidenta de la organización en Aragón. "Sabemos que un buen número de centros está por encima de los mínimos que marca el convenio y muchos centros sanitarios veterinarios apenas notarán incrementos de costes salariales", asegura.

"No se puede permitir que haya gente trabajando por debajo de precios de coste"

Sin embargo, reconoce que "hay un porcentaje de empresas que tendrán que hacer un esfuerzo en mejorar su productividad y sin duda aquellas con un modelo de negocio de precios bajos basados en remunerar muy escasamente a sus empleados tendrán que hacer una corrección más intensa".

De Veterinarios a adiestradores

A nivel veterinario existen tres categorías en el convenio, en base a su experiencia, conocimientos y responsabilidad cuyo salario bruto anual varía entre 18.200 y 24.024 euros, explican desde la organización empresarial integrada en CEOE Aragón. A estos importes se sumarán los complementos de disponibilidad, festividad y nocturnidad en caso de realizar guardias o centros de atención 24 horas. En el nivel técnico sanitario (personal técnico especialista en laboratorio, radiodiagnóstico y auxiliar clínico de veterinaria), el salario varía entre 14.979 y 16.743 euros más complementos. Y el grupo de personal no sanitario (administración, peluquería, adiestradores, limpieza y servicios generales) cobrará un salario de entre los 14.000 y los 19.600 euros.

Recoge una "subida del 2% para los próximos dos años" con la que los de 1.000 euros pasarán a 1.020 euros al mes en 2021, calculan desde UGT. El sindicato destaca que ya existen convenios para otros colectivos por la sanidad privada, distribución farmacéutica y farmacias, ópticas, laboratorios dentales, ortopedias y transporte sanitario, entre otros.

La patronal asegura que el sector actualmente se encuentra "en crecimiento", tras una "contracción moderada" durante la crisis económica, afirma García. Y esta semana las empresas han recibido la confirmación de la promesa electoral de revertir la subida del IVA de 2012 por lo que ha vuelto al tipo reducido del 10% desde el 21%. Desde CEVE se viene defendiendo que esta rebaja beneficia a la mitad de los hogares españoles, supone una promoción de la salud pública y tendrá "escasísima relevancia" en cuanto a los ingresos del Estado. Para las empresas veterinarias es una ayuda, en un sector muy atomizado, con escasa productividad y que tras la subida fiscal "intentaron no subir sus tarifas a costa de ajustar los salarios de sus empleados", confiesa la patronal.

"Intentaron no subir sus tarifas a costa de ajustar los salarios de sus empleados"

Pese a los acuerdos logrados entre patronal y sindicatos hay una parte del colectivo de empresas que ha anunciado una posible impugnación del documento alegando la falta de representatividad suficiente de la patronal firmante. CEVE indica que "respeta" las acciones que se puedan tomar por cualquier persona que "se sienta perjudicada por el contenido del convenio" y que en este caso "CEVE y los sindicatos se han reconocido mutuamente y así lo manifestaron en la constitución de dicha mesa negociadora". Actualmente el texto está en "fase de registro" y no prevén ninguna demora en su publicación e "inmediata aplicación".

Esta pasada semana se celebró una reunión técnica sobre la marcha del texto entre la directora General de Trabajo del Ministerio, Verónica Martínez, y una representación de CEVE, de la CEOE, CC. OO. y UGT. Desde CC. OO. calculan que el convenio podría publicarse oficialmente en abril.