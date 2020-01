Badiola: "China está actuando con mucha responsabilidad ante el coronavirus, y eso ha evitado que se declare la emergencia"

Para el epidemiólogo Juan José Badiola, director del Laboratorio de Enfermedades Emergentes de Zaragoza, "no está justificado declarar una alarma internacional cuando el número de casos por coronavirus es todavía pequeño". Por eso, aunque prefiere ser cauto en un mundo tan globalizado como el actual -en el que es difícil descartar el riesgo de contagio-, se muestra "moderadamente optimista" y explica que "parece poco probable" que esta nueva enfermedad -a la que se conoce también como neumonía de Wuhan, por la ciudad donde se originó- alcance el nivel de pandemia.

"China ha tomado medidas extremadamente drásticas. No recuerdo que se haya cerrado antes una ciudad por condiciones de este tipo y es verdad que, en esta ocasión, las autoridades del país están actuando de una forma muy responsable. Esa creo que va a ser la razón por la cual impidan el traslado del coronavirus a otros lugares", opina.

- Aunque la mayor parte de los casos se concentran en la ciudad china de Wuhan, el virus cruzado ya fronteras y ha llegado a países como Tailandia, Japón o EE.UU. ¿Qué posibilidad hay de que llegue a España?

- Parece poco probable que lo haga, lo cual no quiere decir que las autoridades sanitarias -y así lo han hecho en varios países- no deban estar alerta. Se deben tomar siempre medidas preventivas por si acaso, y más teniendo en cuenta que con China todos los países europeos tenemos unas relaciones muy habituales y frecuentes. La gente que va allí viaja por motivos de negocio. Hay muchísimo intercambio comercial, además de toda la gente que va allí de turismo. China tiene ese doble riesgo adicional en un mundo globalizado.

- ¿Es demasiado pronto para hablar de emergencia internacional?

- Parece que la OMS, que está asesorada por los mejores expertos, no se ha puesto de acuerdo en Ginebra. Había un 50% a favor de declarar la emergencia internacional y otro 50% en contra. Yo creo que ha habido dos razones fundamentales que han acabado decantando la balanza. Una de ellas es que es un problema local que está focalizado en esa región de China. ¿Ha habido casos fuera? Sí. Pero si no me fallan los datos son cuatro en Tailandia, dos en Vietnam y el resto -entre Singapur, Corea del Sur y Japón- suman uno. No está justificado declarar una alarma internacional cuando el número de casos es todavía pequeño. Por otra parte, y esto sí que es novedad, China ha tomado por primera vez medidas drásticas que van a impedir el traslado del coronavirus a otros lugares.

- ¿Qué opina del cierre de ciudades como medida preventiva?

- Creo que el país de origen del problema está actuando por primera vez de una manera muy responsable, comunicando todo lo que hace, mandando muestras de las personas afectadas a la OMS para que a su vez esta chequee si lo que están viendo ellos es coincidente. Hacia China siempre hay una cierta desconfianza porque en situaciones anteriores no han sido muy transparentes. Ahora bien, los problemas sanitarios cierran fronteras y parece que esta vez se han dado cuenta de que eso no les conviene, porque es un país que tiene relaciones comerciales con todo el mundo.

-¿Hay temor de que la enfermad se propague rápidamente hasta convertirse en pandemia?

- China suele ser un punto geográfico de comienzo de este tipo de epidemias, y el miedo efectivamente está en que se convierta en una pandemia, una enfermedad infecciosa que ha alcanzado gran capacidad de difusión geográfica. Me voy a arriesgar a ser aventurado... pero no creo que en este caso se alcance esa situación, y eso es gracias a este tipo de medidas, como el cierre de ciudades. Los problemas sanitarios al final son una razón muy poderosa para bloquear el comercio y eso para China sería letal.

- ¿Están los hospitales aragoneses preparados en caso de epidemia?

-Sí. Esto lo aprendieron con el ébola, disponiendo de plazas que en un momento dado pudieran utilizarse. Hay habitaciones de aislamiento, trajes especiales... Mantener la bioseguridad es caro, y hasta ahora se le ha dado poca importancia, pero poco a poco la gente se ha ido concienciando. Si vas a una granja de cerdos o de aves en Aragón, verás que el granjero no te deja pasar así como así por las buenas. Tienes que ducharte a la entrada y a la salida, usar antisépticos, vestirte de nuevo con la ropa específica que luego se tira y se destruye... Esto que hacen los granjeros son las medidas mínimas de seguridad.

- Y aún así hay veces que los protocolos fallan...

- El problema que tiene la sanidad española es que aquellos que trabajan con animales conocen estos virus, les tienen miedo y toman medidas para evitar que entren a sus granjas. Pero en hospitales... tengo mis dudas. Ante un problema de este tipo, como ya ocurrió con el ébola, lo más importante es que la gente implicada sepa de verdad lo que tiene que hacer y esté familiarizada con ello. Es como quien pretende conducir un coche o una bicicleta y nunca se ha subido a uno. Con los trajes pasa lo mismo. Hay un problema de entrenamiento para afrontar estas situaciones, y yo es lo que más recomiendo.

- ¿Por qué razón estos coronavirus afectan de una manera tan generalizada a especies animales y personas?

- Los virus tienen dos grandes categorías: los ADN y los ARN. Los primeros tienen capacidad de reproducirse por sí mismos, pero los ARN no. Necesitan infectar células y las células sirven de mecanismo de generación de nuevos virus, que es un mecanismo un poquito más complejo. Los ARN -como el coronavirus- tienen una gran tendencia a mutar. Son virus que tratan de defenderse, porque se lucha contra ellos a través de vacunas y anticuerpos de los individuos. Como infectan a células para poder reproducirse, a veces coinciden en la célula dos virus del mismo origen (uno humano y uno animal) y entonces se forma un virus recombinado o mixto. La capacidad de recombinación y de hacer virus mixtos es lo que le da al coronavirus esa gran capacidad de adaptación a nuevas especies. La gripe humana, por ejemplo, muta muy fácilmente, y se habla de que a lo mejor podría ser un virus que se hubiera recombinado o mutado en murciélagos y a partir de ahí una serpiente podría haberse comido a un murciélago y recombinarse el virus en serpientes. Las sospechas van por ahí.

- Las autoridades chinas han relacionado las infecciones en humanos con un mercado de mariscos en Wuhan. ¿Cuál es el origen del patógeno?

- Está claro que la procedencia es animal, pero aunque se dijo que estaba relacionado con pescados y mariscos los datos que estamos teniendo ahora no dicen eso. Dicen que también hubo otras especies.

Allí en China, y en concreto en esa zona donde ha aparecido, son muy frecuentes los mercados de animales vivos, que es una práctica peligrosa. A estos mercados acude muchísima gente. El sistema de comercialización de alimentos de allí no es como el europeo. Las condiciones son otras, y encima a los turistas los llevan allí porque a todo el mundo le gusta ver cosas exóticas. Al final, eso hace que la posibilidad de contacto entre animales y personas sea mayor.

- ¿Cómo se transmite la enfermedad en humanos?

- Parece ser que los contagios han sido de proximidad entre familiares y personal sanitario. Hay otros virus que tienen mecanismos más complejos, pero en este caso es más simple: el clásico contacto directo por estar a menos de un metro de distancia de la persona en cuestión. Por saliva o flujo del estornudo.

- ¿Cree que van a seguir produciéndose contagios?

- Seguro que sí, porque habrá gente contagiada en fase inicial que todavía no se ha enterado, y al ser un virus nuevo no hay vacunas. Lo único que se puede hacer es aplicar tratamientos convencionales: bajar la fiebre y tratar de lograr que el organismo reaccione, porque no suele haber tratamientos medicamentosos. Hay antivirales, como para la gripe, pero ni se utilizan siempre ni sus desorbitados precios -como pasó aquí con la hepatitis- permiten generalizarlos o que estén al alcance de todos. Ese es el problema de estas enfermedades, que estás inerme ante ellas y lo único que puedes hacer es tomar medidas para evitar contagios.

- Insiste en la importancia de la prevención. ¿Qué medidas se están tomando en España y cuáles recomendaría a quienes se encuentren en las zonas afectadas?

- Los chinos son muy proclives al uso de mascarillas, pero es también muy importante lavarse las manos. Para no transmitir el virus hay una serie de medidas muy domésticas y muy fáciles de seguir que pueden evitar la propagación del virus. Una de ellas es evitar estornudarle al de al lado, porque a menos de un metro lo has hecho polvo. Le has disparado una nube de virus que va en esas gotitas que salen del estornudo.

Por otro lado, este es un virus de transmisión respiratoria similar al de la gripe. Por tanto, los protocolos y modelos de abordaje de esta enfermedad no serían muy diferentes a los que se adoptan para otros problemas respiratorios como la gripe, el SARS (síndrome respiratorio agudo) o el MERS (síndrome respiratorio de oriente medio), ante los cuales todos los países europeos tomaron medidas de prevención.

-Al final, dice usted que la expansión de todos estos virus son la parte negativa de vivir en un mundo globalizado.

- Así es. Trabajé en la crisis de las vacas locas, he estado en comités científicos nacionales e internacional con diferentes epidemias y, al final, de lo que te das cuenta, es de que vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente, que tiene partes positivas, pero también efectos negativos. La parte negativa son siempre los aspectos sanitarios. Fenómenos de ultramovilidad, cambio climático… Todo eso está favoreciendo la aparición de nuevas enfermedades y la extensión de virus que no estaban en un continente y llegan procedente de otro. Otra cosa será que hagamos como el señor Trump, todos cerraditos y sin fronteras (bromea). Pero eso es imposible hoy en día. Vivimos en un mundo global y hay que afrontar el desafío estando prevenidos y alerta.