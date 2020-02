Una FIMA de récord abre sus puertas en el momento más reivindicativo del campo

Tras un mes de intenso montaje en el que han trabajado más de 5.000 personas se daban este lunes los últimos retoques para celebrar el certamen más grande de los que se celebra en España. La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) levanta el telón en el recinto ferial de la capital aragonesa, donde exhibirá, hasta el próximo sábado, la más innovadora y vanguardista tecnología para el sector primario. El certamen, que llega batiendo récords, consolidado ya como la mayor feria de cuantas se celebran en España y reconocido como uno de los cuatro salones de referencia mundial para el sector agroalimentario, ocupa una superficie de 163.000 metros cuadrados repartidos en once pabellones. Sobre ellos se disponen los 1.653 expositores, de los que el 57% son firmas extranjeras procedentes de 38 países, que mostrarán los últimos avances en digitalización y tecnología para mejorar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad agraria así como la mejora de la calidad de vida y de la seguridad del agricultor.

FIMA, que cumple este año su 41 edición (se celebra desde 2006 en los años pares) mostrará el músculo tecnológico de las herramientas, maquinaria y aplicaciones que utiliza el agro en su trabajo diario. Pero, también, servirá de termómetro para medir el complicado momento que viven los profesionales del campo. Porque la feria se celebra en el momento más tenso y reivindicativo del sector, que protagoniza desde finales de enero una oleada de movilizaciones convocadas en unidad de acción por las organizaciones agrarias nacionales -COAG, Asaja y UPA- y que está llenando de tractores las calles y carreteras de provincias de toda España para exigir soluciones a la crisis de precios que está llevando a la ruina a las explotaciones agrarias.

Y se celebra además en un momento en el que los agricultores y ganaderos miran con incertidumbre los desacuerdos que se están produciendo en Bruselas, donde los jefes de Estado de los países miembros de la UE, no consiguen cerrar un presupuesto en el que se asoman alarmantes tijeretazos para las ayudas de la PAC. Un adverso contexto con el que convivirá el certamen, cuyos organizadores son sensibles a las exigencias del sector pero confían en que, como manifestaron los representantes de las organizaciones agrarias aragonesas, la feria no se convierta en el escenario de sus protestas.

"Tranquilidad"

FIMA mantiene también la calma ante la expansión del coronavirus. Tan solo ha habido ocho expositores chinos que han cancelado su participación en FIMA, pero, como explicaron desde la institución ferial, el impacto de esta retirada ha sido mínimo porque no se trata de grandes firmas y apenas ocupaban 100 metros cuadrados.

No ha despertado tampoco las alarmas la presencia de la enfermedad en Italia, un país con importante presencia en el certamen, porque de él procede una quinta parte de las empresas participantes, esto es, un total de 275 expositores. Eso sí, los organizadores insistieron en que la mayoría de ellas son del centro y el sur del país, con un desarrollo agrícola más destacado, y no del norte industrial italiano, donde se han detectado los focos. Por eso, los responsables de Feria de Zaragoza llamaron a la "prudencia", pidieron "responsabilidad", y aseguraron que no se va a tomar ninguna medida excepcional porque "no hay ninguna alarma". Explicaron, además, que la institución ferial está en permanente contacto con los ministerios de Asuntos Exteriores y de Sanidad, que han transmitido mensajes de "tranquilidad" y de "total normalidad".

Con todo, FIMA abre sus puertas con cifras de récord en cuanto a superficie, expositores, proyectos innovadores y participantes extranjeros en misiones comerciales. Los organizadores mantienen además la confianza en hacer historia también en número de asistentes y batir el registro de la pasada edición, celebrada en 2018, en la que fueron más de 240.000 los profesionales que visitaron la feria.