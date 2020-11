La SD Huesca no tiene dudas

Ha escogido una senda, está convencida de que es la que le va a conducir al éxito y, aunque por el momento está plagada de curvas y pendientes, no desvía el rumbo para tomar otros caminos o atajos. La SD Huesca se mantiene firme en su idea de juego en la que prima el buen trato al balón y aunque por ahora, tras diez jornadas, ésta no le ha reportado ningún triunfo, estima que es cuestión de persistir y que finalmente el fútbol será justo con los méritos que cree que está acumulando. La situación, con el equipo a dos puntos de la salvación y un balance de siete empates y tres derrotas, no hace mella en un vestuario cuyos portavoces se esfuerzan por transmitir positivismo.

"Seguimos confiando", afirmó este lunes Borja García tras el primer entrenamiento de la semana sumándose a la línea de declaraciones ya mantenida por Sandro, Andrés y Okazaki tras el 1-1 del viernes en la visita a Osasuna y que resulta continuista con la de las últimas semanas. "No podemos estar contentos, queremos más, merecemos más y al final la sensación tras otro empate es agridulce", reconoció. "No es algo común que en diez partidos todavía no se haya ganado, pero también es verdad que solo tres equipos nos han podido derrotar", continuó su análisis haciendo referencia a esa dicotomía que arrojan los marcadores de los oscenses.

"El equipo ha sido superior, ha dado la cara y ha hecho el juego vistoso que llevamos trabajando toda la temporada", comentó el centrocampista, añadiendo que "hay que continuar por esta línea, nadie ha dicho que sea fácil".

De la misma opinión es Andrés Fernández."Debemos seguir creyendo en la idea, sacar las virtudes que tenemos, estar juntos y no darnos por vencidos", arengó el guardameta, que ve a sus compañeros "con bastante motivación para seguir trabajando y peleando".

Ampliar la duración de los buenos tramos de juego que son capaces de desarrollar durante los partidos incluso en los días en los que el resultado final ha sido adverso es uno de los objetivos marcados. En el 4-1 ante la Real Sociedad los donostiarras solo consiguieron adelantarse al final de la primera parte y de penalti y en el otro 4-1, el del Real Madrid, se mantuvo el pulso hasta que un zarpazo de Hazard abrió el marcador. También los primeros 45 minutos frente al Eibar y Osasuna en los dos 1-1 posteriores fueron buenos. En El Sadar los azulgranas incluso se pusieron por delante por primera vez desde la primera jornada. De ahí que se quiera resaltar la valía del resultado. "Es un campo muy difícil en el que pocos equipos puntúan", subrayó Borja, que no escondió que el peso del 1-1 hubiera sido otro "de haber conseguido ya alguna victoria". "Al no haberlo logrado tienes esa ansiedad de querer ganar", se sinceró apuntando al tipo de sensaciones que se quieren evitar y que también han estado en boca de Okazaki: "No ganar durante tanto tiempo puede suponer estrés". "Creo que nos metemos demasiada prisa, si seguimos haciendo buen fútbol estaremos más cerca de vencer; lo importante es seguir jugando juntos con confianza", considera.

Su compañero en el ataque, Sandro, autor del gol en Pamplona, espera que una vez que el equipo se quite de encima el peso que supone no haber estrenado el casillero de triunfos, éstos se sucederán con frecuencia. "La primera victoria llegará pronto y con ella muchísimas más", anunció en El Sadar. Borja ve tan cerca esa primera vez en la que se sumen tres puntos de una tacada que incluso vaticina que se producirá "este sábado" en la visita del Sevilla a El Alcoraz (18.30). "Es un rival complicadísimo, pero tiene partido de Liga de Campeones antes y nosotros tenemos toda la semana para prepararnos", explicó desde el convencimiento de que superar a un contrincante de su entidad "nos reforzaría".

Pase lo que pase, lanzó un mensaje claro: "Dentro del vestuario no las hay, pero por si alguien tiene dudas, vamos a seguir creyendo".

