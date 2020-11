La situación de la SD Huesca, sin precedentes

Nunca en las 89 temporadas previas a la actual se había visto algo igual. El balance de resultados que presenta la SD Huesca en estos momentos con siete empates, -el último el viernes ante Osasuna (1-1)-, tres derrotas y ninguna victoria resulta único desde el aspecto general y también enfocando los detalles. Ningún otro conjunto con el mismo número de tablas tras la décima jornada había mantenido aún el casillero de sus triunfos sin estrenar y nadie nunca había ocupado puestos de descenso con solo tres tropiezos.

NOTICIAS RELACIONADAS Okazaki pide calma ante la falta de victorias

Comenzando por la sequía de victorias, que en El Alcoraz ya ha superado sus anteriores peores registros en el inicio de una liga ya sea en Primera, Segunda o Segunda B -hasta ahora eran siete- una vez disputadas las diez primeras citas del campeonato, dejando al margen precedentes remotos como el del Murcia en la 1945-46 y el del Valencia en la 1957-58, desde que los partidos ganados pasaron a valer tres puntos en el curso 1995-96 aparecen siete campañas con algún conjunto que aún no conocía el sabor del triunfo. Todos eran colistas, cinco de ellos acabarían descendiendo a Segunda División y ninguno, hay que apuntarlo, sumaba en ese momento los siete puntos que tienen ahora los azulgranas, que marchan penúltimos.

La pareja que consiguió remontar el vuelo la forman Osasuna en el ejercicio 2008-09 y el Almería del 2013-14. El primero, al igual que ahora el Huesca, tras su primera decena de careos era el rey del empate con cinco, pero también con otros tantos tropiezos y un cambio de entrenador mediante, el de Camacho por Ziganda. No ganó hasta la 12ª jornada, un 3-1 contra el Almería, y al final de la primera vuelta todavía era el farolillo rojo con trece puntos. Su remontada llegó en la segunda parte de la campaña finalizando 15º con 43 puntos.

El arranque del Almería fue peor, solo tres tablas al superar el primer cuarto de la Liga que no pusieron nerviosos a los directivos indálicos. Un viejo conocido del banquillo de El Alcoraz, Francisco Rodríguez, había iniciado la temporada y también la terminó. El despegue arrancó en la jornada once con un 1-2 contra el Valencia al que le siguieron otras dos victorias consecutivas con el Valladolid (1-0) y Osasuna (0-1). Al ecuador llegó por encima de la línea roja y alcanzó la meta con 40 puntos, uno más que Osasuna, que les sirvió para ser 17º. No corrieron la misma suerte el Sporting de la 1997-98, que no logró ganar hasta su 24º careo, la Real Sociedad de la 2006-07, el Levante de la 2007-08, el Córdoba de la 2014-15 y el Granada de la 2016-17.

En cuanto al número de derrotas lamentadas por los tres últimos clasificados, la cantidad más escasa hasta las tres actuales del Huesca, sufridas frente al Cádiz (0-2), la Real Sociedad (4-1) y el Real Madrid (4-1), eran cuatro. Desde la 1928-29 se ha dado este dato trece veces. Las más recientes, las del Sevilla en la 1999-00, Osasuna en la 2000-01, Alavés en la 2005-06 y Racing en la 2011-12. De ellos, solo los navarros seguían compitiendo en la élite un año después.

Equipos con siete empates en el momento actual de la temporada, al margen del Huesca, ha habido tres y con más, solo dos. Entre los primeros el balance es idéntico; al margen de las tablas, una victoria y dos derrotas. Así se pusieron en marcha el Betis en la 1985-86, el Real Zaragoza en la 2005-06 y el Athletic en la 2018-19. Por su parte, tanto el Sporting en la 1982-83 como el Burgos de la 1978-79 acumularon ocho con la diferencia de que los asturianos se mantenían invictos con dos triunfos y los castellanos habían caído una vez.

De los cinco, el Athletic y el Real Zaragoza son los únicos homologables a la situación del conjunto de Míchel al compartir sistema de competición, número de rivales y cantidad total de jornadas. Los vascos, que eran 16º, finalizaron octavos y los blanquillos, que ocupaban la 14ª posición, serían al final del curso 11º.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.