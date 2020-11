Jornada de análisis y reflexión en la SD Huesca

Día para el estudio, para apuntar los pros y los contras, y para comenzar a mirar al envite de dentro de una semana en El Alcoraz ante el Sevilla. Después del empate a uno del viernes ante Osasuna y tras el viaje de regreso de madrugada, la SD Huesca regresó este sábado al trabajo con una sesión en el IES Pirámide que arrancó con una sesión de vídeo en el que se analizó el partido de El Sadar. “En la primera parte supimos interpretar el juego y en la segunda nos costó más por los méritos del rival”, resumió posteriormente la última actuación de los azulgranas su guardameta Andrés Fernández.

A pesar de que tras diez jornadas todavía no se ha logrado la primera victoria, los rostros de los jugadores denotaron en la matinal concentración y buen ánimo. “El equipo está con bastante motivación para seguir trabajando y peleando”, afirmó el meta murciano. No en vano, el discurso imperante tanto en el club como en el seno del vestuario sigue siendo el de la unidad y el de continuar por el camino que marca el técnico Míchel Sánchez. “Debemos seguir creyendo en la idea, sacar las virtudes que tenemos, estar juntos y no darnos por vencidos”, arengó Andrés.

En el entrenamiento, como es habitual tras los partidos, los azulgranas se ejercitaron divididos en dos grupos. Los titulares ante Osasuna tuvieron una sesión más suave, mientras que los suplentes y aquellos que no jugaron trabajaron de forma más intensa con una primera parte más física y una segunda en la que no faltaron los partidillos en campos de dimensiones reducidas.

Al margen del lesionado de larga duración Antonio Valera, ninguno de los otros dos integrantes de la enfermería pudieron integrarse con normalidad a alguno de los dos grupos. Gastón Silva se mantuvo al mismo ritmo que los titulares durante los primeros compases, pero posteriormente continuó al margen y Doumbia continúa limitándose al gimnasio. Si uno de los dos cuenta con opciones de poder vestirse de corto ante el Sevilla es el uruguayo, aunque habrá que esperar a su evolución.

El equipo guardará descanso el domingo y comenzará a preparar el duelo con los hispalenses ya el lunes. “Nos espera una semana de trabajo buena para seguir peleando por lograr la primera victoria”, resumió Andrés el que será el espíritu de los próximos días.