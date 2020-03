Insua: “Tenemos que ser capaces de dar un poco más”

Centrarse en el siguiente partido y ser más intensos. Pablo Insua insistió este martes en su comparecencia ante los medios previa al entrenamiento a puerta cerrada que la SD Huesca desarrolló en El Alcoraz en los dos vectores que debe seguir el equipo en las doce jornadas que restan para seguir optando al ascenso directo. El empate en El Alcoraz del sábado pasado ante el Extremadura, unido al resto de resultados obtenidos en febrero, con solo cuatro puntos sumados de quince posibles han llevado al vestuario a la reflexión y la autocrítica.

Si ya un día antes Rafa Mir había hablado de tener la mente limpia de cara al compromiso del sábado ante el Fuenlabrada (18.15), el central gallego expuso que el equipo “está trabajando fuerte y duro para volver a ser el Huesca de antes”. “Tenemos otra oportunidad en casa de cambiar las sensaciones del fin de semana pasado”, valoró.

Con el paso de las últimas jornadas, el conjunto de Míchel Sánchez ha ido perdiendo algunas de las señas de identidad planteadas al inicio del curso; entre ellas, la solidez defensiva. El conjunto que acabó la primera vuelta como el menos goleado de Segunda División, acumula ahora doce jornadas seguidas sacando el balón de su red. “Hay que volver a tener la consistencia que teníamos antes”, reconoció Insua, quien enfatizó que “en casa debemos de ser capaces de dar un poco más para que los equipos tengan menos opciones de mete gol”. “No puede ser que necesitemos tres goles para ganar un partido”, empleó una frase ya pronunciada por su entrenador tras el 2-2 con el Extremadura.

La intención de los azulgranas es “buscar la regularidad durante los noventa minutos”. Algo que no circunscribe solo al duelo con el Fuenlabrada, del que augura que será “muy duro” contra un rival que “pone las cosas muy difíciles y que no suele perder”, sino “a todo lo que queda”. “Tenemos que dar un paso más a nivel ofensivo, hacer que el rival sufra y mantener eso durante más tiempo porque somos un equipo que puede hacer mucho daño”, explicó.

Luego, los planes no siempre salen tal y cómo se habían trazado, por eso “no debemos volvernos locos si nos vemos por detrás en el marcador o nos cuesta abrir el partido”. “Estamos viendo que en los minutos finales pasan muchas cosas y que siempre ha opciones”, apuntó. No en vano, los oscenses han perdido en esta segunda vuelta siete puntos debido a los goles recibidos en el último tramo de sus partidos.

Insua se atrevió a echar la vista hacia delante, pero de forma fugaz. “Esto se va a decidir al final y si queremos tener opciones tenemos que llegar a las últimas jornadas un poco más cerca de la zona alta”, analizó. A continuación, volvió al discurso de la inmediatez: “Hay que tener tranquilidad, trabajar día a día y centrarnos en el siguiente partido”. De no hacerlo así, “si nos ponemos a mirar lo de dentro de diez jornadas, no equivocaremos”. La SD Huesca marcha ahora mismo cuarta a cinco puntos de la zona de ascenso directo, la que ocupan los dos primeros. “El fin de semana nos jugamos la vida y no hay que mirar más allá”, fue categórico.

En el plano personal, el central acumula ya cuatro participaciones en partidos de liga después de haber superado una rotura del ligamento cruzado y varias complicaciones posteriores. “Estoy con muchas ganas de ayudar al equipo”, expuso un jugador que conoce bien la situación por la que atraviesa uno de sus compañeros Doukouré, en la recta final de su recuperación tras un año en el dique seco. “Está sorprendentemente bien para el tiempo de recuperación que lleva”, comentó sobre el centrocampista del que cree que "nos va a venir muy bien por su perfil”. Según se sinceró, “cuando vuelves a competir es algo muy especial, más allá de ganar o perder, te vuelves a sentir futbolista”.