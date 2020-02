Míchel: "Si ganan los demás y tú no, cada vez te alejas más del objetivo"

El resultado del encuentro con el Extremadura de este sábado y su desarrollo, muy alejado de lo que él había planteado, hizo mella en el ánimo de Míchel Sánchez. El técnico azulgrana se mostró dolido tras el choque porque, aunque su equipo sabía lo que se iba a encontrar, no había sido capaz de "dominar y tener el control". El preparador madrileño reconoció también que el 2-2 les aleja del ascenso directo. "Si ganan los demás y tú no, cada vez te alejas más del objetivo", expuso prometiendo que "vamos a seguir peleando para sumar el máximo de puntos posibles y a ver dónde estamos al final de la temporada". Huyendo de derrotismo también quiso dejar claro que no descarta nada porque tiene "mucha confianza" en sus futbolistas y "en cómo entrenan y juegan".

En el análisis del partido, Míchel observó que no había habido "un dominador claro". "En cuanto a los tiros a puerta, hemos tenido más nosotros, pero ha habido ocasiones de gol por los dos lados", consideró. A su juicio, el principal problema al que tuvieron que hacer frente fueron las segundas jugadas. "Han estado muy bien en el juego directo a Alegría y sabíamos que en las segundas jugadas los extremos iban a cerrarse por dentro, pero no hemos sido capaces de defenderlo", hizo autocrítica.

"No me he visto inferior, ha sido un partido en el que no hemos tenido el dominio completo y cuando eso pasa puedes ganar o puedes perder, hemos generado mucho, pero también nos han generado", resumió el duelo.

El preparador madrileño, que considera que tiene "una muy buena plantilla", sí que lamentó que en el banquillo no cuenta con "muchos cambios defensivos como para defender un resultado". Así, pasó a detallar sus sustituciones. "Han sido para ganar velocidad. A Sergio lo hemos metido para tener a tres jugadores por dentro y ganar las segundas jugadas, a Rafa lo hemos echado a la izquierda y con Mboula queríamos ser más rápidos".

"Con balón hemos generado mucho, hemos llegado a portería rival, hemos movido bien de lado a lado, hemos entrado bien a los puntos de remate y ellos nos han ganado en ciertos aspectos del juego. Hoy podríamos haber ganado, pero también perdido. Los partidos no pueden ser una moneda al aire", advirtió.

Okazaki, "decepcionado"

El protagonista sobre el terreno de juego fue Shinji Okazaki, autor de un doblete que le produjo sensaciones encontradas; por un lado, la alegría personal y, sobre todo, la "decepción" por no haber ganado y dejado escapar dos puntos. "El equipo tiene que mantenerse unido y ganar en la siguiente oportunidad, creo que es un problema sobre todo mental", apuntó el nipón.

Mientras, Jordi Mboula jugó sus primeros minutos en la SD Huesca y lamentó por su parte el empate puesto que "merecimos más pero nos faltó aguante. Seguro que hay ocasión de acabar entre los dos primeros".