Cordero renueva a Lluís López, confirma el regreso de Marc Aguado y anuncia las salidas

La confección del Real Zaragoza de la próxima temporada coge velocidad y Juan Carlos Cordero esbozó los primeros movimientos realizados en ese sentido. El director deportivo, en su conferencia de prensa de este jueves en La Romareda, ha desvelado la renovación de Lluís López para dos temporadas; ha confirmado el regreso de Marc Aguado tras su cesión en el Andorra; y ha anunciado las salidas de Álvaro Ratón, Valentín Vada, Pape Gueye y Gaizka Larrazabal. También ha subrayado que se quiere potenciar la portería con una alternativa real a Cristian.

“No queremos traer un complemento para Cristian, queremos tres porteros de nivel para generar competencia a Cristian. Ratón acaba contrato y no renueva. Y a Rebollo se le va a plantear una renovación para que sea uno de esos tres de la primera plantilla o que alterne el primer equipo con el filial porque aún es sub 25. Cristian tiene ya una edad y hay que estar bien cubiertos”, apuntó Cordero.

Lluís López seguirá en el Zaragoza después de que Cordero haya llegado a acuerdo de mejora salarial para dos años más otro opcional con el representante del central catalán, a quien en su día ya incorporó cedido media temporada en el Tenerife. “Hay un acuerdo de renovación con un contrato nuevo y por dos años más uno opcional. Es una gran noticia en nuestra planificación, porque ha demostrado ser un central muy fiable y pieza indispensable para la temporada que viene", señaló Cordero. López tenía firmada una opción para dos años más, pero Cordero le ha suscrito una mejora en otros términos contractuales.

Además, el director deportivo del Real Zaragoza anunció las primeras salidas: "Vada me trasladó si había opción de mejorar su contrato y le dije que no era posible. Se ejecutará la cláusula de salida, algo que ya nos ha dicho, aunque no la ha confirmado aún con burofax, pero está su palabra. Me trasladó su idea de marcharse". Tampoco Larrazabal continuará: “Hemos llegado a un acuerdo para la desvinculación de Larra. Había que matizar la opción y hemos llegado a un acuerdo", apuntó Cordero.

Otra de las cuestiones sobre la mesa es el regreso de canterano cedidos en otras plazas: Baselga (Calahora), Ángel López (Calahora), Carbonell (Teruel) y Marc Aguado (Andorra). Cordero confirmó que Aguado regresa para quedarse y que se plantea ofrecerle a Baselga una renovación para una nueva cesión tras las pretemporada. "Que se queden o hagan pretemporada dependerán de la confección de plantilla el 3 de julio. Lo que sí puedo decir es que el que seguro va a formar parte de nosotros es Marc Aguado. Viene con un rol importante en la plantilla. Está maduro, conoce la casa y el entorno. Quiero agradecer al Andorra y a su entrenador la confianza que han tenido en él. Baselga hay que evaluar si hace la pretemporada y quizá una renovación para que se quede o salga cedido, ya que se lo ha merecido , afirmó Cordero, quien dice confiar en la cantera como soporte del primer equipo.

"La cantera es prioritaria. Hay jugadores que son titulares, suben bien formados, educados... Suben con mucha ilusión y entrenan a gran nivel. Es el caso de Pau Sans. Estamos contentos con él. No sale. Se queda con nosotros. Hará la pretemporada y, si no juega, lo hará con el Deportivo Aragón. Algún jugador del filial o el juvenil hará la pretemporada", dijo.

Por su parte, el director deportivo aseguró la salida de Gueye, sobre quien el Zaragoza tenía una opción de compra de obligada ejecución en caso de ascenso a Primera. En caso de no ascenso, el futuro de Gueye quedaría en manos de alguno de los clubes de la multipropiedad en la que se integra el Real Zaragoza. "El vínculo con nosotros termina el 30 de junio y no hay nada más que ver", certificó Cordero, quien debe buscarle ahora una solución a la salida de Sabin Merino, quien regresa de su cesión en el Atlético de Madrid con dos años más de contrato y un importante salario comprometido. “Su agente ya sabe que lo mejor para todos es buscar una salida. Hay que respetar su contrato, que tiene dos temporadas más. Sabe que hay que buscar un buen acuerdo para que siga jugando”, explicó Cordero.

El director deportivo también analizó la situación de Puche: "Decir que un jugador tiene garantizado un puesto sería un error. A día de hoy, tenemos planificado que continúe. Ha sido un claro ejemplo de un canterano al servicio del club. La evolución del mercado dirá a dónde vamos y en qué rol puede quedar"", indicó.