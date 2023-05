Adiós de Simeone y Ratón al Real Zaragoza

Giuliano Simeone y Álvaro López Ratón, delantero y portero del Real Zaragoza respectivamente, han dicho adiós a su etapa zaragocista a primera hora de esta tarde de miércoles a través de sendos mensajes en sus redes sociales.

El goleador argentino, cuyo destino parece estar en un equipo de Primera División tras regresar al Atlético de Madrid, club propietario de sus derechos deportivos, lo hizo con una escueta frase con aroma a adiós definitivo: "Una temporada llena de emociones y aprendizajes, muchas gracias por el cariño y el apoyo de todos. Aupa Zaragoza", escribió Giuliano.

Simeone tiene programado hacer la pretemporada con el primer equipo rojiblanco, a las órdenes de su padre, Diego Pablo 'Cholo' Simeone, y decidir mientras tanto un nuevo préstamo, esta vez a un equipo de la máxima categoría, con el Rayo Vallecano y el Getafe como prioridades (ambos son de Madrid), aunque también hay otros que pugnan por su cesión, caso del Cádiz si permanece en Primera.

Por su parte, el veterano guardameta gallego (uno de los tres capitanes de las últimas temporadas, junto a Zapater y Cristian Álvarez), que ha culminado 7 temporadas en el primer equipo blanquillo (además de una primera en el filial), lo ha hecho en una carta mucho más extensa, con muchos más detalles, después de una andadura llena de vivencias y de experiencias diversas. La misiva de Ratón, que abandona el club con 30 años, dice así:

"Ha llegado la hora de decir adiós. Después de tantos años, es el momento de separar nuestros caminos. Han sido ocho temporadas maravillosas, desde que llegué al Deportivo Aragón hasta que me despido siendo uno de los capitanes del Real Zaragoza. Durante esta etapa tan importante de mi vida he tenido la oportunidad de madurar, de mejorar día a día, creciendo en lo personal y en lo profesional.

Ahora es momento de dar las gracias a todas esas personas que a lo largo de estos ocho años me han acompañado en el camino y me han ayudado a ser cada día mejor. Me voy contento de haber podido defender la portería zaragocista. Y me marcho tranquilo, orgulloso de poder decir que jamás he escatimado una gota de esfuerzo, que cada día he aportado mi granito de arena para defender como se merece al Real Zaragoza y a todos los que me respaldáis, en las buenas y en las malas.

Nada más llegar me enseñaron, y muy pronto pude comenzar a comprobar por mi mismo, que el Real Zaragoza es la afición y que, por vosotros, hay que darlo todo cada día, hay que honrar es escudo del león. ¡Muchas gracias, zaragocistas, por vuestro apoyo incondicional! Me llevo la maleta repleta de cosas bonitas: experiencias, vivencias, momentos de aprendizaje y la amistad de grandes personas que me han ayudado a ser quien soy.

Gracias también a ti, Raquel, por estar siempre a mi lado y por la maravillosa familia que nos llevamos de Zaragoza. En un futuro podremos explicarle con orgullo a nuestros hijos, Martina y Alejandro, que nacieron en Zaragoza, que su papá defendió la portería de La Romareda y que su primera camiseta fue y siempre será la del Real Zaragoza. ¡Muchas gracias, mucha suerte y aúpa Zaragoza!, dice Ratón.