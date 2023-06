Cordero cuenta con Francés y lo señala como "pieza prioritaria" y "fundamental"

Juan Carlos Cordero aseguró este viernes que Alejandro Francés tiene cabida en la próxima plantilla y aseveró que el club no le ha trasladado la necesidad de vender a ningún futbolistas para ensanchar el límite salarial. "Francés es una pieza prioritaria en la próxima plantilla. Es un activo del club. El entrenador y yo contamos con él. ¿Cómo voy a prescindir de un jugador fundamental? Ha alternado con Lluís o Jair, en las últimas jornadas sí ha sido más el tercer central, pero ha sido importante y así debe ser”, subrayó Cordero.

La pérdida de protagonismo del futbolista y la gestión de su rol realizada por Fran Escribá en los últimos meses han devaluado al principal activo patrimonial del club y declarado abanderado del proyecto por parte de Raúl Sanllehí junto a Iván Azón y Francho Serrano tras sus renovaciones del pasado verano.

Hace un año, con una negociación para ampliar su contrato en ciernes, el Zaragoza demandaba cinco millones de euros en concepto de traspaso de Alejandro Francés. Ese era su precio. La cifra exigida a los diferentes clubes, casi todos de Primera División, con Villarreal y Sevilla a la cabeza, que tantearon y estudiaron su fichaje. Ninguno dio el paso en forma de oferta al considerarlo una tarifa desajustada, y el futbolista acabó renovando con el Zaragoza tal y como era su deseo principal. Después de meses de suplencia, ese valor ha cambiado. Francés vuelve a estar en el listado de refuerzos de diferentes secretarías técnicas del fútbol español. Por edad, demarcación y prestaciones demostradas, sigue siendo una pieza apetitosa. Sin embargo, ya no son clubes de la mitad superior de la Primera División quienes lo escrutan, sino de un perfil más bajo y su nombre apunta a tener protagonismo en el mercado en las próximas semanas.

El Zaragoza, por su parte, tal y como reconoció Cordero, no tiene necesidad de vender a ningún futbolista para aumentar su límite salarial y tener más margen para la confección global de la plantilla. Cordero, en este caso, no se encuentra en el mismo escenario que sus predecesores, cuando se hubo de traspasar a futbolistas como Guti, Pep Biel o Pep Chavarría para mantener cierta musculatura financiera a la hora de construir las plantillas. “A día de hoy el club no me ha trasladado la necesidad de vender para cuadrar cuentas a final de temporada Y, si fuera así, no lo expondría públicamente porque bajaría el precio del jugador”, afirmó el director deportivo.

En este sentido, Cordero puntualizó que aún está definido el techo de gasto permitido por LaLiga para la primera plantilla. “El límite salarial va variando durante el mercado. A día de hoy, el número siempre te asusta para mal. El club trabaja para tenerlo mayor. El club no sabe qué límite va a tener. El de hoy es cauto, pero intentamos buscar recursos para subirlo”, indicó Cordero.