Escribá: "Somos un equipo muy noble, pero es un día para manejar el ritmo del partido"

Cautela. Máximo cuidado. Fran Escribá viajará a Málaga al frente de un Real Zaragoza que sabe que se juega muchos gramos de tranquilidad de cara al futuro inmediato en el partido de La Rosaleda ante un rival que está desesperado, alejado de la línea de la salvación, sumido en un pozo con aires letales para su proyecto errático, que aspiraba en agosto al ascenso y los puede dejar en Primera RFEF de no mediar una reacción súbita. Es un duelo especialmente delicado de afrontar para los zaragocistas, por lo tanto.

"Me preocupa el Málaga. El resto de las cosas de alrededor, como no son cosas que nosotros podamos manejar, no lo contemplo. Para nosotros es un partido muy importante. Y para ellos, también. Siempre se suele mirar la clasificación y, por eso, parece que haya una obligación de ganar en esta caso para el Real Zaragoza, porque el Málaga va mal. Pero si se mira su plantilla, jugador por jugador, ves futbolistas con un recorrido excelente, no solo en Segunda, sino en Primera División. No están llamados a estar donde estan. Pero, por lo que sea, se ha dado así", comenzó adviertiendo el valenciano.

"Sus resultados son engañosos. Salvo el primer partido en casa, que perdieron claramente ante Las Palmas en la jornada 2 (por 0-4), los demás han sido victorias, empates o derrotas por un solo gol. El Málaga es un equipo que compite siempre. En casa nos empataron (1-1), ya sabemos lo que nos pasó ese día, no pudimos con ellos y estaban con uno menos. Empatamos de milagro, al final", añadió para poner en coordenadas de máxima dificultad la cita del lunes a las 21.00 en la Costa del Sol.

Escribá admitó que va a tratarse de un partido lleno de histerias en las filas malacitanas, que obliga a manejar registros extraordinarios, diferentes a todo lo vivido hasta hoy por los zaragocistas. Llega la hora de la verdad en la liga y los duelos ya tienen matices diferenciadores. "Lo que pasa es que nosotros somos un equipo muy noble. No especialmente bueno en esas cosas del 'otro fútbol'. A mí no me gusta esa picaresca de perder tiempo, de simular lesiones, de buscar que no pase nada... pero a veces es parte del juego. Lo vimos el otro día con el Alavés en La Romareda. Nosotros tenemos más juventud que veteranía y no somos un equipo que maneje bien estas cuestiones. Ese lunes sí que nos vendría bien algo de esto, porque estamos ante un rival que tiene urgencias y mucha exigencia. Sería bueno que el partido se vaya a que no pase nada especial o que pase lo que a nosotros nos interesa: deberíamos llevar el ritmo del partido", expuso con delicadeza el preparador zaragocista.

Fran Escribá anticipó que, muy probablemente, va a decidirse por modificar el once inicial, basado en la hecatombe del 1-4 recibido "de forma ilógica" ante el Alavés la pasada jornada. "Siempre que pierdes piensas en hacer cambios. Es así. Es lógico que te plantees cambiar cosas porque en una plantilla todo el mundo ha de tener su oportunidad. Y además yo no soy de repetir alineaciones", avisó ante lo que se avecina en La Rosaleda, tal vez una de esas revoluciones de cuatro, cinco o hasta seis cambios de principio.

El preparador blanquillo subrayó otro aspecto esencial: "No me gustan los lunes, aunque es algo que ya lo hemos asumido. Pero a la gente del fútbol, en general, no nos gustan los lunes porque no es lo normal jugar ahí el fútbol. Luego, cuando empieza el partido, no sabes ni en qué día estás. Pero no me gustan", concluyó.