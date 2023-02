El entrenador del Real Zaragoza deroga cualquier aspiración a la promoción de ascenso

Fin al mantra que, desde agosto, dice con la boca pequeña que el Real Zaragoza 22-23 tiene opciones de pelear por un puesto en la promoción de ascenso en la recta final del torneo. Fran Escribá, en la mañana de este sábado 19 de febrero de 2023, horas antes de partir hacia Málaga para jugar la jornada 28ª en La Rosaleda ante el antepenúltimo clasificado, lo ha derogado. Palabra de entrenador, por lo tanto.

"Yo creo que nuestra realidad, obviamente, está más en intentar una salvación cómoda, en plantearnos hacer un año tranquilo, para así sentar las bases de lo que venga luego. Esa sería la realidad actual", dijo el preparador valenciano en un pasaje de la rueda de prensa previa al viaje a Andalucía.

Escribá lleva tres meses palpando la ciclotimia del zaragocismo, los bandazos extremos en las emociones que derivan de las victorias y las derrotas. Los blancos y los negros, sin grises, que caracterizan la última década en el calvario de la Segunda División. "Cualquier otra lectura puede ser errónea. Tanto si ganásemos dos partidos seguidos, donde la gente se ilusiona, como si los perdemos, momento en el que se decepciona. No debe ser así en ningún caso", añadió a su cristalina advertencia.

Fran emitió ese hondo mensaje en los prolegómenos de un partido que, de salir bien, cumpliría con la obligación intrínseca que provoca jugar contra un adversario de la cola de la clasificación pero que, de salir mal, él sabe que puede originar serios arañados al medio ambiente zaragocista, pues se enlazaría con la decepcionante derrota por 1-4 del último día en casa contra el Alavés.

"No pienso en la posibilidad de perder en Málaga. Nunca pienso antes de un partido qué pasaría si perdiésemos. No soy nada negativo. Siempre pienso en ganar, esa es mi mentalidad. Pero, si perdemos en La Rosaleda este lunes, lo único que tengo claro es que prepararemos el siguiente partido contra el Burgos de la misma manera, igual que siempre. No hago lecturas mucho más allá", expuso a modo de suelta de varias atmósferas de presión hacia su plantilla antes de la cita malagueña. Escribá aplica medicina preventiva ante lo que podría acontecer de no mediar la victoria blanquilla en la Costa del Sol.