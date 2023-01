Cristian Álvarez: "Necesitamos salir de una situación complicada, que puede serlo aún más"

Volvió Cristian Álvarez. Tanto a su posición natural y providencial delante de los palos de la portería del Real Zaragoza como a las comparecencias ante los medios de comunicación, donde siempre deja pensamientos útiles y sustanciosos. El guardameta argentino analizó el presente del equipo con su habitual tino y opinión certera.

De entrada, no utilizó subterfugios para analizar la situación en la clasificación, donde el equipo es 16º, con la puntuación del 17º, asomado a los puestos de peligro. "Sobre todo, necesitamos salir de una situación que es complicada y puede serlo aún más", dijo de forma escueta y rotunda.

Se le recordó el mensaje del nuevo director deportivo, Juan Carlos Cordero, que catalogó los dos próximos partidos en Villarreal y Gijón como cruciales para el devenir de la temporada. "Es que no hay tiempo ya. No hay tiempo. El fútbol va a una dinámica altísima y nos urge sacar puntos desde ya mismo. Hemos de buscar los 3 puntos en este siguiente partido en Villarreal, y luego ya hablaremos del de Gijón. Tenemos que dar esa vuelta de tuerca para tomar un poco de aire rápidamente para, luego, coger confianza e ir hacia arriba", reincidió para asumir que la posición en la tabla es fea, molesta y con unas cuantas gotas de preocupación de no mediar una reacción inminente.

Álvarez abandera, por lo tanto, el escuadrón de veteranos que sí observa el momento actual con el realismo necesario como para no afrontarlo con distancia y sí con la máxima implicación para evitar sustos desagradables. "Ojalá podamos redondear una segunda vuelta muy buena, seguir una línea positiva y en donde todos tiremos hacia el mismo lugar. Estamos necesitados de puntos. Esa es la realidad", insistió.

Escribá y la nueva SAD

Cristian Álvarez dijo sentirse cómodo con la llegada de Fran Escribá al vestuario en el pasado mes de noviembre, cuando fue destituido Juan Carlos Carcedo. "Bien, se le ve muy sensato, muy transparente, muy cristalino. Es evidente que tiene mucha experiencia", dijo de entrada sobre el técnico valenciano.

Su ausencia por lesión ha coincidido con el repunte de resultados de la mano del nuevo entrenador, por lo que Cristian ha vivido los cambios desde la enfermería. "Hemos ido mejorando. Cuando hay cambios hay otras dinámicas, se renuevan energías. Hemos encontrado un orden defensivo, con un planteamiento donde se mira mucho a la portería rival, nos hemos encontrado con el gol, que es algo que siempre da confianza. Ahora esperamos seguir creciendo", abundó en su evaluación de Escribá respecto del primer tramo de la liga con Carcedo.

El sudamericano dejó su mensaje de cara a la segunda vuelta, donde el Real Zaragoza está obligado a huir de la zona baja de la tabla cuanto antes. "Necesitamos trabajar mucho y con la honestidad que lo estamos haciendo, aquí no podemos fallar. Luego, entrarán otros factores, como la calidad que se tenga en los momentos decisivos o la solidez de la defensa. En el fútbol todo está inventado. Y de cara a puerta hemos de tener un poco más de fortuna, más tranquilidad y acierto. Los goles son puntos y las porterias a cero son puntos", destacó.

El argentino también valoró lo sucedido desde que en mayo llegó la nueva propiedad y el equipo entró en otra dimensión de proyecto. "Desde luego, estamos en una transición. Es importante saber dónde estamos parados. Estamos en una época de transición y las cosas no van a cambiar de hoy para mañana. Doy fe y confío en que se están haciendo bien, poniendo las bases y los cimientos para retomar la élite. Necesitamos las bases bien sentadas y así el club tendrá el día de mañana una estabilidad para volver a Primera, a los torneos europeos, en el lugar de privilegio donde siempre estuvo", expuso.

Y terminó afirmando que, pese a que su largo periplo zaragocista está teniendo lugar en esta dura década continuada en Segunda División, él sigue con el ánimo en lo más alto por seguir con el '1' del Real Zaragoza a su espalda: "Yo no me canso de estos años hablando siempre de lo mismo. Es imposible cansarse cuando estás en un club como este. Es un sitio donde todo se vive forma muy intensa y eso me gusta. Me gusta, cuando las cosas no van bien o cuando van muy bien, que es un sitio donde resalta y se magnifica todo. Es nuestra idiosincrasia y a mí me mantiene en tensión y es lo que me mantiene todavía con ilusión y fuerza por seguir compitiendo", concluyó.