"Aún hay tiempo para todo esta temporada, estamos muy vivos", dice Cordero con ilusión

El ascenso es el gran reto de Juan Carlos Cordero, el nuevo director deportivo del Real Zaragoza que ya trabaja en su despacho desde este lunes 9 de enero. Objetivo supremo a medio plazo, porque lo prioritario será ahora tratar de solucionar el corto plazo, la mitad de la actual temporada en marcha, en la que el equipo está más cerca de los problemas en la parte baja de la clasificación que del sueño de pelear por subir a Primera en la promoción.

Pero Cordero no quiso despreciar aún un final positivo en los 20 partidos que quedan por dirimirse en este curso 22-23 que tanto se ha torcido en sus primeros cinco meses. Por ello está aquí a mitad de tránsito Cordero, precisamente. "Después de hablar con el entrenador, no me ha parecido que aquí se haya pasado ningún tren. Al contrario. Estamos muy vivos y aún quedan muchísimas jornadas. Quedan muchos puntos por jugarse y está todo por decidir. Hay tiempo para todo. Es cierto que, hoy en día, estamos más cerca de abajo que de arriba, pero queda mucho, mucho", dijo con optimismo el recién aterrizado ejecutivo murciano en la rueda de prensa de su presentación oficial.

Cordero sabe perfectamente a lo que viene. "He asumido con satisfacción este trabajo. Demuestra confianza por parte del grupo inversor el hecho de que me firmen hasta 2025. Han apostado muy fuerte, con Raúl Sanllehí a la cabeza, como se manifiesta en todo lo que han hecho ya en la ciudad y en el club desde que han llegado. Ahora, dependemos de los resultados. Ya sabemos cómo es el fútbol. Conozco muy bien el fútbol y esto va de ganar partidos, más allá de las apuestas que se hagan en los proyectos", describió.

El nuevo director deportivo tiene ante sí dos focos de atención. Uno, quizá el de mayor enjundia, la temporada que viene, que será entera bajo su responsabilidad y planificación. Y otro, más corto y concreto, la finalización del actual curso, que él hereda del anterior inquilino en el puesto, Miguel Torrecilla, y que necesita salvarse del mejor modo posible. "No puedo pensar a partir del 1 de julio como momento crucial. Si todas las partes hemos buscado un acuerdo lo antes posible es para mejorar el equipo desde ya mismo, en el día a día actual. Yo interactúo mucho con los jugadores y el mensaje que quiero mandar es que no se ha dejado pasar el tiempo del mercado de enero porque queremos mejorar y sumar de inmediato", matizó.

"Otra cosa es que yo heredo una plantilla, heredo unos jugadores, algo que hago con confianza en ellos, porque, si no, no estaría aquí ahora yo. Se puede mejorar a los que ya están. Los que nos van a sacar de donde estamos y nos van a llevar al final de temporada son los que están, más allá de que venga uno, dos o ninguno más", puntualizó Cordero. "Si empezamos a hablar de la temporada que viene mandamos una idea equívoca, pero una ve que acabe el mercado de enero me tendré que poner en marcha en la planificación, con mi estilo, con mi forma de funcionar, en busca de un equipo compacto, sólido, con identidad para el futuro. Pero ahora eso es muy complicado", añadió el director deportivo.

Juan Carlos Cordero quiere "darle un toque personal al equipo cuanto antes sea posible, si puede ser con un nuevo jugador, muchísimo mejor y, si no, planificando ya la próxima temporada como a mí me gusta, siempre de la mano del entrenador".

Respecto de esos posibles fichajes, que complementen al ya consumado de Alarcón, centrocampista chileno cedido por el Cádiz que ya debutó este domingo ante el Mirandés, Cordero dejó algunas pinceladas llamativas: "En este mercado de invierno, que siempre es muy difícil de afrontar, no todos los jugadores van a querer venir al Real Zaragoza. Porque, al final, cuando ves la tabla, estamos más cerca de los puestos de abajo, con lo que ello conlleva. Y luego está el control financiero", asumió con sinceridad.