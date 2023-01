Cordero: "Es urgente dar alguna salida de la plantilla, si no, no puede venir nadie"

Juan Carlos Cordero Sánchez fue presentado a primera hora de la tarde de este lunes 9 de enero como nuevo director deportivo del Real Zaragoza. Piedra angular para el presente y el futuro de la entidad, con el imperioso ascenso a Primera División en el horizonte, el cartagenero, de 48 años, que acaba de rescindir su compromiso con el CD Tenerife, ya piensa y trabaja al cien por cien en clave zaragocista.

El nuevo ejecutivo blanquillo hizo un primer análisis de situación en relación a dónde va a tener que desarrollar su nuevo trabajo. "Estamos probablemente ante la liga más igualada de la historia, con muchos altibajos en los equipos, con los clubes que tienen mayor presupuesto en la parte de arriba de la tabla. Pero siempre hay 14 o 15 que tienen su objetivo en tratar de ascender. Y, evidentemente, eso es imposible. Este año no hay ese equipo que a estas alturas ya haya sacado siete u ocho puntos al segundo. Hay cuatro o cinco equipos, entre ellos los que han bajado de Primera, que están por delante y, después, siete u ocho que intentan aspirar al 'play off'. Ahí creo que debería estar el Real Zaragoza", dijo de entrada, poniendo en evidencia que la temporada no está respondiendo, por lo tanto, a las expectativas generadas por el club aragonés.

Cordero entró enseguida en su materia principal, mucho más con el mercado de invierno abierto ya de par en par haste el próximo día 31 del presente enero. "Las operaciones que podamos hacer estarán en función de las salidas de algún jugador, porque tenemos las 25 licencias ocupadas. Dependemos el control financiero. Pero lo que está claro es que lo que me gustaría es una cosa y la realidad va a ser otra por nuestras posibilidades concretas", expuso con claridad. Su primera misión, por lo tanto, es esclarecer, en la medida en que pueda, la composición del actual vestuario.

El murciano está ya manos a la obra. "Vamos a estar atentos a todo para mejorar la plantilla. Pero es urgente lograr cuanto antes dar alguna salida de la plantilla. Si no, no puede venir nadie. Vamos a aunar todos los esfuerzos económicos por parte del club para que podamos tener ese dinero para poder acometer algún fichaje. Ahí estamos", redundó con énfasis.

Acompañado por el director general, Raúl Sanllehí, y por uno de sus secretarios técnicos, Alberto González, el nuevo responsable máximo del área futbolística prosiguió esgrimiendo detalles. "No vamos a correr. No queremos firmar a ningún jugador sobre el que no estemos todas las partes de acuerdo. Por supuesto, quien venga lo hará con el estilo, el modelo y el perfil del entrenador que tenemos (Fran Escribá)", expuso para darse tiempo hasta el mismo final del mercado, al que le restan aún 21 días.

Cordero ya se reunió a primera hora de la mañana con el cuerpo técnico y con la propiedad (a través de Sanllehí). "Ya hemos puesto encima de la mesa nuestro pensamiento. Ahora hay que intentar ejecutarlo, dentro de las medidas y el escenario en el que se pueda", abundó. "No voy a hablar de jugar de jugadores en lo individual para llevar a cabo las salidas necesarias. Me gusta hacerlo de forma interna, con sus representantes, de primera mano. Pero no estamos parados. Si no hay ningún movimiento de salida, no podrá haberlo de entrada", insistió en un mensaje crucial en su oratoria.

Las figuras de Petrovic (uno de los más caros del actual equipo en su salario), Quinteros, Vigaray, Ratón o Molina asoman como piezas que podrían ser las idóneas para lograr ese aligeramiento de la plantilla de futbolistas que permitan nuevos refuerzos inmediatos. También está el caso de Gueye, cuya onerosa cesión desde el Oostende belga parece difícil revertir pero que se ha estudiado.