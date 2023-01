El uno a uno del Real Zaragoza en su empate sin goles ante el Mirandés

CRISTIAN ÁLVAREZ 3

Buen regreso tras dos meses de baja. Hizo tres paradas de gran mérito y dio seguridad siempre. En su línea.

GÁMEZ 1

Los salva del suspenso su insistencia pese a los errores constantes. Sufrió atrás y estuvo muy torpe en ataque.

LLUÍS LÓPEZ 0

Blandeó mucho en defensa a sus espaldas y pudo ser fatal. Siendo central, asunto grave. En ataque, falló un gol.

JAIR 2

Fue, de nuevo, el principal pilar de la zaga, rápido al corte, listo en la anticipación. Le faltó presencia en el remate.

NIETO 1

Alternó acciones positivas con errores gruesos, yendo de menos a más. Dio más trabajo que acierto.

ALARCÓN 1

Activo en la primera parte, desapercibido en la segunda. Demasiado horizontal, perdió tres balones de gran riesgo.

FRANCHO 1

Trabajó mucho, llegó varias veces al área con peligro, pero su mala praxis en el remate arruinó un potencial éxito.

LARRAZABAL 0

No hubo manera de ver un centro bueno, todos al muñeco. Tomó siempre decisiones equivocadas. Mala tarde.

EUGENI 1

Tuvo un rato de inspiración en la primera parte tras un mal inicio. Irregular. Casi hizo un golazo. Mejor por dentro.

MOLLEJO 0

Una actuación desafortunada, de lucha desaprovechada. No remató, no regateó, no se fue de nadie. Aturullado

SIMEONE 2

Solo le faltó el gol para redondear un buen partido. Luchador incansable, fue el único con algo de veneno.

AZÓN 1

Tres meses después, relevó a Larrazabal a falta de 19 minutos. Tuvo la victoria en el 92, pero no embocó.

GRAU 0

Entró por Eugeni en el doble cambio junto a Azón. No dio profundidad. Al revés, ralentizó salidas claras. Sin tino.

PUCHE S. C.

Sustituyó a Mollejo en otro doble cambio a solo 5 minutos del final. No le dio tiempo a tomarle el pulso al juego.

MOLINA S. C.

Ocupó el lugar de Alarcón en el minuto 85 y su aportación fue simbólica, sin margen de maniobra apensa.