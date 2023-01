Los sugerentes primeros pasos de Cordero y Escribá en el Real Zaragoza del futuro

Fran Escribá, el entrenador del Real Zaragoza (segundo de la temporada tras el fiasco con Carcedo) y el nuevo director deportivo, Juan Carlos Cordero (segundo de la temporada, tras el deficiente trabajo de Torrecilla) ya se han reunido. Lo ha reconocido el técnico en su vuelta a las ruedas de prensa, este sábado, tras 20 días de parón navideño en la competición. Y de este modo, tras la disfunción de tiempos que, durante dos meses, ha tenido al Real Zaragoza solo con entrenador pero sin director deportivo, la maquinaria vuelve a engranarse con la normalidad del fútbol moderno.

En la vuelta a las rutinas, con la reanudación de la liga este domingo frente al Mirandés en La Romareda, hay ya varias novedades en relación a cómo se terminó la primera mitad del torneo el 19 de diciembre, antes de las vacaciones (con derrota 2-1 en Leganés). Por un lado, el fichaje de Alarcón; por otro, la marcha de Lasure; y, sobre todo, la incorporación del director deportivo, Juan Carlos Cordero.

"Ya he hablado con Cordero en una primera toma de contacto. Ya nos conocíamos, aunque nunca hemos trabajado juntos. Hemos analizado las necesidades del equipo, las ideas que tenemos para este mercado de invierno y, lógicamente, también de cara al medio plazo. Es pronto para tener más fichajes, solo hay algunos equipos que han incorporado jugadadores, entre ellos nosotros. Lo normal será que todo se mueva a partir del día 15 o el 20 de enero, no solo aquí sino en todos los clubes. Estaremos atentos a todo ello. Tenemos claro en qué posiciones nos gustaría reforzarnos. Pero eso será siempre y cuando existan opciones de mejorar la plantilla. Cambiar por cambiar o fichar por fichar, no va a ser nuestro estilo", destacó Escribá en sus primeras declaraciones con Cordero en el 'staff' principal del Real Zaragoza de 2023.

"Creo que vamos a trabajar bien juntos. Considero que él viene, y ya lo dirá él, con la misma idea con la que yo vine en noviembre. Hay un primer proyecto, que es el de este año, en el que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Pero todos tenemos el proyecto del club en la cabeza: es el ascenso a Primera División. Estoy seguro de que Cordero viene con esa idea. Una cosa es que ahora sea difícil mejorar tanto el equipo, con cambios como para dar ese salto de inmediato en esta misma temporada, y otra cosa es el futuro próximo. El proyecto de los inversores es ascender y Cordero seguro que viene como pieza fundamental para ello", añadió Escribá con naturalidad y rotundidad.

Aunque como postre de sus miras a futuro, el entrenador también citó de refilón el caso James Igbekeme, futbolista con contrato hasta el 30 de junio, que ha vuelto de una fallida cesión por un año al Columbus Crew de la secundaria liga de Estados Unidos, y que está entrenándose sin ficha con el equipo a la espera de una solución. "El asunto de Igbekeme, como otras tantas cosas que hemos hablado, entra en el apartado de conversaciones privadas entre el director deportivo y yo. Le he comunicado lo que pienso. Hasta ahora entrena como uno más. Si hay que contar con él... se contará con él, pero bueno...", dejó caer Escribá, sin ningún síntoma de ilusión respecto de este jugador al que Cordero deberá dar salida antes del 31 de enero para evitar un problema laboral y legal.