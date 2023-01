Escribá: "Ojalá repitamos el último partido contra el Huesca, pero eso es la excepción"

Vuelve la liga de Segunda División 20 días después para el Real Zaragoza, tras un enorme parón navideño de tres semanas. Fran Escribá, su entrenador, evaluó el presente del equipo a 7 de enero de 2023 horas antes de recibir al Mirandés en La Romareda, en la sobremesa del domingo (16.15). "A mí no me gusta parar tanto tiempo. Los parones no me gustan, nunca. Ni que vengas de un buen resultado, ni que vengas de uno malo, como nos ocurre a nosotros (el equipo perdió 2-1 antes de las vacaciones navideñas en Leganés). Pero sí que es cierto que nos ha permitido trabajar mucho, hemos hecho varias dobles sesiones de entrenamientos, hemos podido testar el estado de los jugadores. Y, aunque solo ha habido una incorporación nueva, la de Tomás Alarcón, nos ha sido útil para que pudiéramos conocerlo mejor y que él lo hiciera con nosotros", comenzó aseverando el valenciano. A Escribá no le ha generado buen paladar esta pausa por Navidad. Llevaba solo seis partidos al frente del equipo cuando llegó este lapso de 21 días. "Se ha hecho muy largo. Pero es lo que había. Y dentro de esto, creo que hemos trabajado muy bien, que ahora es lo importante", apostilló.

Después de más de 20 días con diferentes problemas físicos en varios jugadores, Escribá aclaró el panorama para el reinicio liguero frente a los burgaleses. "Bermejo es imposible que juegue. Y Vada y Zapater es muy difícil que lleguen a estar convocados. El lado positivo es que recuperamos a Cristian Álvarez y a Azón. Además, Alarcón está perfecto pese al trajín que trae el cambio de equipo en los primeros días", resumió el técnico blanquillo, sorprendiendo al descartar de antemano a Vada y Zapater.

Otra ausencia llamativa desde el 20 de diciembre es el senegalés Makhtar 'Pape' Gueye, que ha pasado 17 días atascado en su país por problemas con su permiso de trabajo y visado para volver a Europa. Escribá empezó a poner punto final a esta singular situación. "Creo que viene hoy sábado. Ya llega, por fin. El club, el chico y sus agentes han hecho todo lo posible. Los papeles estaban hechos desde hace días. Pero es lo de la 'burrocracia', que se dice. No solo pasa en Senegal, sino también aquí. Tú entregas un papel en una ventanilla y no sabes cuándo te van a contestar. Ya esta todo solucionado, afortunadamente. Y, si llega animado, hasta igual lo convoco, ahora que puedes llevar en la lista a tantos citados. No lo descarto", subrayó Fran Escribá.

Las tres grandes novedades del Real Zaragoza serán, además del nuevo fichaje, Alarcón, el retorno de sus largas lesiones del portero Cristian Álvarez y el delantero Azón. Así valora Escribá estos tres 'refuerzos' en el retorno de la competición. "Alarcón va a aportar bastante al equipo. Yo lo conocía y en el Elche lo pedí, lo había visto con Chile y era un jugador muy intenso, que juega bien tanto en ataque como en defensa. Aquí, en el Cádiz, lo hemos conocido solo en su perfil más defensivo, pero yo lo recuerdo en Chile con mucha más llegada arriba. Creo que va a gustar mucho a La Romareda porque se lo deja todo en cada partido, con mucha entrega y que aprieta a los compañeros, como a mí me gusta. Es de ese tipo de futbolistas bastante callado fuera del campo, muy buen chico, pero que dentro del campo va a por todas. Va a conectar muy bien con el público", inició su repaso el técnico.

Y prosiguió con los ya conocidos. "Cristian Álvarez sabemos lo que es, con un pasado brillante y hoy es muy importante para nosotros. Estoy contento con los dos porteros que he utilizado hasta ahora, pero evidentemente Cristian es nuestro portero titular. Y Azón, que tiene un gran presente y futuro, está muy bien, está perfecto. Solo falta comprobarlo en el esfuerzo de un partido", indicó el preparador levantino .

Escribá dejó un aviso contra cualquier tipo de confianza. "El Mirandés viene muy bien. Le doy mucha importancia a este partido. No es un equipo más, no debemos confundirnos. A veces miramos a los grandes de la categoría de un modo y a otros, porque tienen menos nombre, los analizamos de otro modo. Y este Mirandés es de los equipos más en forma hoy en día de la Segunda División. Es verdad que empezó mal la liga, pero ha mejorado mucho en las últimas 10 o 12 jornadas. Hay que estar muy alerta, tiene un juego muy alegre y si le dejas dominar, te domina, algo que no queremos nosotros.

El antecedente en La Romareda fue el 3-0 brillante obtenido ante el Huesca hace casi un mes. Un partido distinto a los anteriores, con acierto, tranquilidad y triunfo cómodo. Quizá el camino a imitar en la segunda vuelta. "Ojalá, ya quisiéreamos todos que fuera así. Pero en esta categoría ese tipo de partidos son la excepción. Solo hay que ver los partidos de este viernes, de nuevo empates, victorias mínimas. Ese día del Huesca salió todo bien, pero es cierto que otros días también hemos intentado lo mismo sin tanto éxito. En Leganés, el último día, también nos adelantamos 0-1 pronto, la idea es siempre esa. El concepto nuestro va a seguir siendo así, aunque luego dependemos del acierto. Ante el Mirandés, se verá a un Zaragoza que irá desde el minuto 1 a por el partido", concluyó.