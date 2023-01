Cristian Álvarez y Azón, las grandes novedades del Real Zaragoza ante el Mirandés

Cristian Álvarez e Iván Azón serán mañana las dos grandes novedades, también atracciones, del Real Zaragoza en el primer partido de 2023 y de la segunda vuelta, a disputar en La Romareda ante el Mirandés (16.15). Son dos de las piezas claves del proyecto de esta campaña 22-23, el portero y el delantero centro goleador titulares desde la pretemporada veraniega que, por mal fario para ellos y para el equipo, han sufrido sendas lesiones de larga duración que han devaluado su aportación durante la primera mitad del torneo.

El guardameta argentino retornará a su puesto ante los burgaleses una vez superada una baja de dos meses por una fractura en un codo que sufrió en Vitoria el 4 de noviembre, cuando en el último partido de Juan Carlos Carcedo como entrenador, el Real Zaragoza perdió 1-0 ante el Alavés en Mendizorroza después de jugar una hora con un futbolista más por expulsión del alavesista Benavídez. Seis partidos de liga y uno de Copa ha estado inhabilitado Cristian a causa de esa fractura de la apófisis coronoides del cúbito, no desplazada, del brazo izquierdo, dolencia que requirió durante semanas que portase una órtesis de protección e inmovilización de la articulación afectada.

Es decir, el nuevo entrenador, Fran Escribá, aún no ha podido alinear a Cristian Álvarez desde su llegada, algo que sí hará ya desde este 8 de enero frente a los mirandeses. Atrás quedarán sus ausencias frente al Diocesano de Cáceres, Málaga, Burgos, Ibiza, Albacete, Huesca y Leganés, donde debió ser suplido por Ratón, en primera instancia, y finalmente por el debutante Rebollo, ante las discutidas actuaciones del gallego.

Más nostalgia generará volver a ver a Iván Azón sobre el césped, luciendo su dorsal ‘9’ que, por fin, ha podido portar esta temporada. Si no es titular, cuestión improbable, sí que podrá tener minutos en las cinco sustituciones. Sus problemas físicos han lastrado de mala manera los primeros cinco meses de temporada y la repercusión futbolística de esta última baja médica se ha alargado casi hasta los tres meses. Azón no juega desde el 15 de octubre, en la victoria por 2-1 frente al Villarreal B en un agónico duelo resuelto en el último suspiro por Zapater en un pase del propio Azón en el área. Una rotura en el bíceps femoral del muslo derecho lo ha dejado casi un trimestre fuera de órbita, una barbaridad si, además, se tiene en cuenta que ya se perdió el inicio liguero como derivada de otra lesión, aquella un edema óseo en una rodilla, que le surgió antes del último amistoso estival en Girona. Escribá, cuando relevó a Carcedo, ya se encontró con el problema y no ha podido contar hasta ahora con el concurso de Azón. Es más fácil y corto decir que el zaragozano solo ha jugado en seis partidos, acumulando apenas 270 minutos. Únicamente estuvo activo un mes, jugando solo tres duelos como titular y ninguno completo: ante el Sporting de Gijón (7 minutos), Mirandés (30), Eibar (67), Oviedo (68), Racing de Santander (69) y Villarreal B (29). En este breve espacio temporal marcó un gol, al Oviedo, y dio una asistencia, la referida a Zapater frente al filial villarrealense.

El debut de Alarcón

Junto con los dos regresos de primer orden que van a suponer para el Real Zaragoza actual Cristian Álvarez y Azón, el debut del centrocampista chileno Tomás Alarcón, primer fichaje invernal cedido por el Cádiz, supondrá otro gran aliciente para la sobremesa de este domingo.