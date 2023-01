¿De qué modo tiene programado Cordero el equipo que opte al ascenso a Primera?

Juan Carlos Cordero llega al Real Zaragoza en el año X del equipo en Segunda División, rareza histórica en casi un siglo de vida a la que se viene buscando solución, sin éxito, desde hace una larga década de penurias y bofetones del destino. De la mano de la nueva propiedad internacional, aterrizada en la SAD aragonesa el pasado mes de mayo, su figura lleva intrínsecamente adosada en su pasaporte una palabra, un anhelo, un objetivo: el ascenso a Primera División. Él ya lo logró antes en Granada y Cádiz. Por eso ha sido elegido en estos tiempos de cambios radicales en puestos claves dentro del club.

¿Cómo piensa remodelar el equipo, principalmente a partir del próximo verano, para cambiar el libro de ruta del Real Zaragoza hacia el proyecto supremo de ascender? El cartagenero respondió, en diversos epígrafes, a esta pregunta en su presentación pública este lunes 9 de enero de 2023.

"Mi forma de hacer los equipos es clara: equipos compactos y siempre de la mano del entrenador. No concibo que un director deportivo haga un equipo a su imagen y semejanza, porque no lo va a a entrenar él, ni va a hacer el equipo inicial cada partido, ni los perfiles, ni la forma de jugar, ni los sistemas. Los jugadores han de acoplarse bien a ese mecanismo del técnico", comenzó explicando Cordero.

"Sobre todo, habrá que traer jugadores que sepan a la plaza que vienen. Con todos mis respetos, hay lugares distintos. Zaragoza es un lugar exigente, con un pedigrí, con un bagaje histórico. Y hay que mezclar todo con la cantera. Los que están en el primer equipo ahora, son claves, pero hay que darles el apoyo de la experiencia con futbolistas que sepan jugar determinado tipo de partidos, en estadios concretos y que aguanten la presión que van a tener. Todo esto es lo que yo veo fundamental para tener al equipo en la zona de ascenso", prosiguió en la exposición detallada a preguntas de los periodistas.

"No por repetir cada día la palabra ascenso se va a conseguir. Hay muchos partidos, muchos puntos y todo se acaba definiendo en las diez últimas jornadas. Si llegas a ese punto vivo, con una puntuación cercana al ascenso, cualquier equipo puede lugar por ello. Venderlo desde la jornada 1, perjudica más que ayuda. Eso creo yo", añadió a su listado de prioridades técnicas y, también, de índole sociológica.

Cordero hizo sus reflexiones en voz alta, dejando patente su talante, su modo de afrontar este reto y, asimismo, evidenciando que ha estudiado bien el entorno zaragocista. "Hay hechos diferenciales muy importantes en esta categoría. Los equipos que descienden de Primera parten con muchísima ventaja, por el control financiero. Estamos hablando de que tienen el triple de presupuesto respecto de cualquier equipo que ya esté en Segunda. Por eso les da para tener jugadores diferenciales sobre los demás", subrayó.

"Si el Real Zaragoza lleva ya 10 temporadas seguidas en Segunda, por algo será. No creo que esto sea casualidad de un día. No es cosa de los dirigentes, ni de la prensa, ni de los entrenadores, ni de la afición... es un cómputo de todo. Esta es una categoría muy dura", razonó para disolver culpabilidades concretas y repartir el género hacia todos los flancos del zaragocismo en busca de unidad de criterios.

La importancia de tener más dinero para fichar futbolistas

¿Ha hablado Cordero con la propiedad del asunto dinerario de cara a ampliar el año que viene el límite salarial de la plantilla del Real Zaragoza? Esta cuestión se le preguntó de modo directo al nuevo ejecutivo blanquillo.

"No hemos llegado aún a los detalles de la temporada que viene porque hay mucho en juego en la actual. Ahora bien, la propiedad sabe que los equipos que tienen más posibilidades económicas parten con ventaja. Por eso, sé que ellos harán, como ya hacen ahora, todos los esfuerzos posibles para tener el máximo límite financiero. Si fuese así, quiero pensar que tendríamos mucho mejores jugadores y mejor plantilla. No me cabe ninguna duda de que lo van a hacer así, para que la campaña que viene, todas las posibilidades del club se pongan al servicio de la dirección deportiva para tener la mejor plantilla posible", respondió sin rodeos.

Juan Carlos Cordero demostró ser un veterano curtido, al que no le da miedo abanderar algo como el ascenso del Real Zaragoza a Primera, asunto que ha sido tabú durante diez años y que siempre se ha tratado de minimizar por norma. "Todos me meten el miedo en el cuerpo por la responsabilidad que hay al trabajar aquí. Ya me pasó cuando llegué a Cádiz y Tenerife. Creo que esto entra dentro de mi trabajo y de mi experiencia. Debo asumir la obligación y la exigencia que existe en Zaragoza. He de intentar calmar las aguas, intentar que haya tranquilidad, que solo se hable de fútbol y haya ilusión con el fútbol. Para eso, el equipo ha de ser competitivo. Así, todos estaremos contentos"

Por último, Cordero también admitió que en su método de trabajo contempla un día a día engranado a las sinergias del grupo de inversión que rige ahora mismo la SAD zaragocista. "Yo ya trabajé en un grupo de equipos, con el Watford y el Udinese junto al Granada. Me encuentro cómodo en este escenario. Hoy, el fútbol es global. Hay que trabajar ahí mirando siempre el interés del Real Zaragoza. Estoy junto con Raúl Sanllehí dentro de un grupo inversor y todo lo que sea bueno para el Real Zaragoza, esas sinergias, esas puestas en común de jugadores, por supuesto que estoy predispuesto a asumilas y actuar ahí", concluyó.