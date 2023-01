Villarreal (B) y Gijón, desplazamientos encadenados con valor crucial

Ya tienen deberes los futbolistas y técnicos del Real Zaragoza remitidos desde el despacho del nuevo director deportivo, Juan Carlos Cordero. El nuevo ejecutivo del área futbolística de la SAD, que ya vio in situ -y se estrenó en su cargo en el palco- el partiro del pasado domingo en La Romareda ante el Mirandés (0-0), considera que los dos próximos compromisos del equipo, ambos como visitante en los campos del Villarreal B y el Sporting de Gijón, son "dos partidos fundamentales fuera de casa para el devenir de la segunda vuelta".

No hay más que añadir. No es una opinión ajena o tangencial al vestuario. No es una información o reportaje proveniente del flanco de la prensa. No es un giro de tuerca que genere presión desde ningún ámbito susceptible de ser catalogado de agitador del ambiente. A Cordero, obviamente, nadie lo podrá catalogar de exagerado, exigente en grado sumo o cuestiones similares. Es el director deportivo de la SAD. El número 2 del 'staff', después de Raúl Sanllehí.

Villarreal (B) y Sporting de Gijón, por lo tanto, se convierten dentro de las cuatro paredes del día a día del equipo, en dos objetivos a superar y expugnar en las jornadas 23 y 24, las próximas, en sus estadios de La Cerámica (antiguo El Madrigal) y El Molinón-Enrique Castro Quini. Ganar estos 6 puntos, según el mandato de Cordero, es cuestión clave para reconducir el errático rumbo del primer 50% de esta deficiente campaña zaragocista. Es el momento. Tal vez, el ahora o nunca.

Ese devernir de la segunda vuelta al que se refiere Cordero, argumentando que el equipo está "muy vivo en la actual liga" y que, pese a partir del puesto 16º, con puntuación igual que el 17º, "tiene tiempo aún para todo", solo tiene dos caminos a seguir a corto plazo: o empezar a escalar progresivamente en la clasificación a base de victorias en cadena e ir recortando así los 9 puntos a los que ya se ha ido la referencia de las plazas de promoción de ascenso (las marca el Burgos, con 35 puntos, por los 26 del Real Zaragoza), o comenzar a atascarse peligrosamente en su hábitat natural de toda la primera vuelta, el furgón de cola de la tabla, con los puestos de descenso a Primera RFEF a solo 4 puntos de distancia (el primer desesperado es el Racing de Santander, con 22).

Así que esta dupla de viajes a la Comunidad Valenciana y a Asturias los días 14 y 22 de este denso y decisivo mes de enero (en muchas cuestiones) ya tiene su valor real en el parquet de la bolsa del Real Zaragoza: el máximo en su índice. Porque así lo ha dicho su nuevo director deportivo. Razón de peso. Irrebatible. Imposible de reinterpretar. Indiscutible por parte de cualquier discutidor habitual del ecosistema. Palabra de Cordero.