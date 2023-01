Sanllehí: "Dependiendo de cuáles y cuántas sean las salidas, variará el límite salarial"

Raúl Sanllehí, director general del Real Zaragoza, mostró a primera hora de este lunes un talante de satisfacción, de tranquilidad anímica, de cierto desahogo una vez obrada la contratación y presentación oficial del nuevo director deportivo, Juan Carlos Cordero. El máximo ejecutivo de la SAD ha pasado dos meses con ese puesto vacante, desde que decidió despedir a Miguel Torrecilla (junto al entrenador del principio del proyecto, Juan Carlos Carcedo), "por no estar donde queríamos estar", según indicó explícitamente.

Sanllehí celebró que Cordero haya dado el sí a la propuesta del Real Zaragoza. "Estoy muy feliz por la relevancia que tiene el rol del director deportivo en nuestro proyecto. Ha sido un proceso riguroso, sin urgencias, en el que hemos elegido al candidato perfecto, el ideal, partiendo de una treintena de candidaturas que fuimos reduciendo hasta llegar a Juan Carlos Cordero, que acabó siendo la opción preferencial por su experiencia, conocimientos y liderazgo", expuso el ejecutivo catalán en el acto de presentación.

Varios movimientos en ebullición

Al director general se le preguntó a cuánto asciende el límite salarial que, a esta hora, tiene el Real Zaragoza para afrontar lo que resta del mercado invernal, una vez fraguadas ya la contratación del chileno Alarcón (cedido por el Cádiz) y la salida de Lasure. Su respuesta, sin ser certera ni concreta, sí destiló matices que ayudan a comprender el terreno que pisa la SAD blanquilla. "El gasto que podamos hacer en este mercado de invierno es evolutivo. No es una foto, es una película. Estamos trabajando desde hace unos días en este proceso. Es evidente que ha de haber salidas para que haya fichajes, por pura cuestión numérica, pues tenemos cubiertas todas las licencias. Dependiendo de cuáles y cuántas sean esas salidas, el límite salarial irá modificándose", dijo.

Sanllehí quiso dejar claro que no se trata de que el Real Zaragoza trabaje a ciegas. No es así. Solo que el dinero del que disponga para fichar está directamente relacionado y es proporcional al que libere con diferentes bajas de la actual plantilla, un grupo de jugadores que ahora mismo no tienen aún nombre seguro ni destinos. "Sabemos perfectamente en los parámetros en los que estamos. Por no perjudicar al club no voy a hablar de números. Hasta el final de la ventana de enero no sabremos cuál ha sido el nivel de inversión que vamos a ser capaces de efectuar en fichajes", volvió a puntualizar.

Se le preguntó al dirigente zaragocista si la pieza clave es Petrovic, al que el club ya trató de dar salida sin éxito en verano y que, ahora mismo, podría liberar la cantidad mayor en un solo hombre dentro del plantel del Real Zaragoza. "¿Petrovic? No nos gusta hablar de nombres en particular. Sería injusto cargar toda la responsabilidad del mercado en un movimiento concreto. Es un asunto mucho más global. Va a haber una serie de movimientos que nos irán marcando el camino y nuestro posicionamiento en la ventana de fichajes. No es cosa de un solo jugador y, además, no me parecería justo señalarlo", dijo Sanllehí de forma elegante, a la vez que dejaba claro que el plan afecta a varios futbolistas con los que Fran Escribá bien no cuenta, o bien está dispuesto a asumir su marcha a mitad de temporada si ello supone el refuerzo en otras posiciones más necesarias.