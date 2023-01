El Real Zaragoza en enero: un mercado con más fichajes que refuerzos

El histórico del mercado invernal del Real Zaragoza en su vigente travesía de diez temporadas en Segunda División rescata la idiosincrasia de este periodo ordinario de fichajes insertado en pleno corazón de la temporada. Una ventana concebida para corregir rumbos peligrosos o impulsar dinámicas expansivas, pero que rara vez ha tenido un impacto efectivo y reformador en las diferentes plantillas del conjunto aragonés.

En este tiempo en Segunda, el Zaragoza siempre registró fichajes en enero, pero pocas veces, al margen de la cantidad y la calidad, el equipo salió potenciado o revolucionado de él. Cuando el Zaragoza se reforzó para mejorar cuando el equipo volaba alto, no elevó más su rendimiento. Y cuando los apuros clasificatorios han requerido reparadores movimientos de urgencia, el Zaragoza presentó débiles reacciones en las que los recién llegados apenas ejercieron de palanca secundaria. Ningún fichaje de invierno -quizá solo El Yamiq- le ha cambiado la cara de verdad el Zaragoza en la última década.

Una mercado con sus reglas del juego

Esta vez, el club se ha reforzado, de momento, con Tomás Alarcón, un fichaje incluido en la demarcación más poblada de la plantilla. No es una incorporación, de este modo, entendida en términos cuantitativos, sino, más bien, una contratación enfocada a la mejora de calidad. Ahora, mientras resuelve sus salidas, la entidad prevé nuevas llegadas en la zona ofensiva con la misma intención: subir el nivel de sus piezas. Pero eso, en las condiciones del Zaragoza en particular, y de la categoría en general, no es un asunto sencillo: ni la economía permite ventajas ante la atroz competencia de un mercado tan igualitario -casi todos los equipos de Segunda necesitan lo mismo, quieren a los mismos y pueden pagar lo mismo-, ni el atractivo deportivo de la temporada en curso juega a favor -los jugadores de cachés superiores optan por equipos ya destacados hacia el ascenso-.

A medida que han pasado las temporadas, la ventana invernal de Segunda ha ido conformando su carácter actual por efecto de las medidas de control económico de LaLiga, la deforestación de calidad en la Primera División, la homogeneización de las plantillas, la universalización del seguimiento de jugadores, la pérdida de competitividad económica en relación a otras ligas y también, muy importante, por la ampliación a cinco de las sustituciones y a 23 de las convocatorias, lo que ha incrementado las oportunidades dentro de las plantillas de categorías superiores: sobran menos jugadores.

Es, por lo tanto, un mercado difícil, de digestión lenta, con otras variables salariales y contractuales porque se cubre media temporada y no toda una entera, enfocado al corto plazo y el rendimiento inmediato, con escasas gangas o mirlos blancos, y con el orden de prioridades alterado: el ritmo de las salidas suele marcar el flujo de las incorporaciones.

El Real Zaragoza de estos diez últimos años no ha sido ajeno a esta coyuntura. En este periodo, el mercado de enero ha alternado luces y sombras, pasos efímeros y testimoniales con otros consolidados. En todo caso, pocos nombres imprimieron una huella poderosa, capaz de girar dinámicas. Si acaso, cabe recordar a El Yamiq por su colosal efecto en la defensa del equipo que tomó rumbo a Primera antes de la pandemia en una temporada en la que también brilló Puado. O el papel de Guitián o Lanzarote a manos de Lluís Carreras. Otros tuvieron cierto recorrido en el club, como Javi Ros. Algunos fueron fiascos imponentes, como Samaras, Campins, Feltscher, Alex Alegría o André Pereira. Pero muchos, la mayoría, pasaron sin grandes alardes, sin pena ni gloria: desde Culio a Sanabria, a Peybernes o Burgui, pasando por Edu Bedia o Dani Torres.

Incluyendo al chileno Tomás Alarcón, el Real Zaragoza ha fichado 30 futbolistas en sus últimos diez mercados de enero. El primer fichaje de esta serie invernal fue el central César Arzo en el curso 13-14. Un fichaje procedente del Gante que se ganó la titularidad después de que García Pitarch sacudiera la plantilla con los despidos de José Mari, Paredes y Movilla. Arzo solo estuvo seis cinco meses. Al año siguiente, el fuerzo fue el mediocentro Natxo Insa. El Zaragoza se quedó al borde del ascenso en Las Palmas, con un equipo reconocible que apenas dio oportunidades al recién llegado.

Natxo Insa posa con la bunfanda del Real Zaragoza Laura Uranga

Esas dos primeras temporadas con un único fichaje invernal contrastan con las siguientes, en las que el Zaragoza, siguiendo el hábito y la costumbre global de agitar las plantillas en enero más que matizarlas, elevó su número de incorporaciones. El aterrizaje de Narciso Juliá a la dirección deportiva en la campaña 15-16 trajo la contratación de Lluís Carreras como entrenador y una profunda reforma de la plantilla con seis fichajes. Es el año con más movimientos de entrada en enero en el Real Zaragoza. Llegaron el lateral derecho Campins, el mediapunta Culio, el delantero Dongou, el mediocentro Javi Ros, el extremo Lanzarote y el central Guitián. Fue una revolución que, de la mano también del cambio de entrenador, subió las prestaciones del equipo y le permitió aspirar a la promoción hasta el desastre de Llagostera. Es el año, por así subrayarlo, en el que el Zaragoza más notó los fichajes invernales.

En la temporada siguiente, hubo otra sacudida similar, con cinco incorporaciones: el portero Saja, el central Valentín, el lateral derecho Feltscher, el centrocampista Edu Bedia y el delantero Samaras. Ninguno mejoró lo que ya había, algo que sí hizo el canterano Pombo saltando desde el filial en la segunda vuelta.

Presentación de Samaras como jugador del Zaragoza. Oliver Duch

Ya con Lalo Arantegui en la dirección deportiva, el Zaragoza fichó en enero al delantero Alejandro Alfaro y al central Perone. Solo el defensa tuvo cierta presencia en un equipo que echó a volar hacia la tercera plaza con Natxo González con los mismos jugadores que había titubeado en la primera vuelta. Un año después, el regreso de Guitián y la vuelta de dos hijos pródigos como Linares y Chechu Dorado pusieron la firma a enero. El central se ganó rápido la titularidad con Víctor Fernández.

Al año siguiente, con el equipo bien posicionado hacia el ascenso, el Zaragoza fue con todo al mercado, con cierto margen salarial y con la capacidad de seducción de un equipo que competía con cara de Primera División. El atacante Javi Puado llegó justo antes de enero al tramitarse la baja de Dwamena. Y ya en el periodo ordinario se registraron las altas del delantero André Pereira, el extremo Burgui, el pivote Dani Torres y el central El Yamiq. Éste y Puado condujeron al Zaragoza en aquellos primeros días de 2020 a otra dimensión. Lo pusieron mirando a Primera. Pero, tras la parón de la pandemia, el Zaragoza de Víctor Fernández no aprovechó esos mejores recursos.

Presentación de Yawad El Yamiq como nuevo jugador del Real Zaragoza. TONI GALAN

Ya en el curso 20/21, con Miguel Torrecilla y JIM recién llegados, se fichó al medio Sanabria, al ariete Álex Alegría y al central Peybernes, que ensanchó la competencia en la defensa. Ninguno siguió después. El pasado enero, por último, se sumaron tres piezas también: Eugeni Valderrama, Jaume Grau y Sabin Merino. Su efecto fue gaseoso. Por unas y otras razones, el Zaragoza siguió teniendo las mismas fortalezas y las mismas debilidades.

Ahora, ya con Juan Carlos Cordero a los mandos de la política deportiva, el club busca un nuevo estímulo en el mercado de enero. Tomás Alarcón es la primera carta jugada.