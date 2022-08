Atasco de ideas en el Real Zaragoza, que cae 1-2 ante el Al Nassr en Marbella

El peor ensayo de la temporada se consumó este lunes en Marbella, con derrota clara del Real Zaragoza frente al Al Nassr Riad de Arabia Saudí por 1-2. La falta de creatividad, la escasa destreza atacante y combinativa y dos graves errores atrás condenaron a los de Juan Carlos Carcedo a la primera derrota del verano en un claro atasco de ideas y un retroceso en su leve progresión vista hasta ahora. A solo 12 días para el inicio de la liga, este es un aviso serio de lo mucho que falta por pulir y, sobre todo, completar en esta plantilla demasiado parecida a la del deficiente año anterior.

La primera parte resultó soporífera. Mala. Lo más escaso en sustancia futbolística de lo que va de verano. El once zaragocista no logró hilvanar ni una sola jugada, torpe, tardo de reflejos, sin demasiada iniciativa con el balón desde el nacimiento del juego, con Petrovic en papel de ancla y Molina y Eugeni nublados en los interiores. Los laterales, Luna y Nieto, anduvieron escondidos todo el tiempo, quizá preocupados en exceso por los carrileros del cuadro saudí, cuyo esquema táctico es de cinco defensas, con tres centrales. Por aquí, seguramente, vino lo más rentable del ensayo, pues así el bloque de Carcedo supo cómo se ha de desenvolver -y cómo no- ante un adversario con esas hechuras, que en Segunda los habrá.

Y, ciertamente, se les atragantó. Al contrario que contra el Al Shabab 24 horas antes, cuando el Zaragoza dominó casi siempre el timón del juego, esta vez tocó ver cómo los de enfrente tenían largos ratos el poder de la pelota, sobre todo al principio. La presión constante de los de nuevo avispas no fue suficiente para robar posesiones. Costó mucho a los zaragocistas sintonizar con las necesidades de un partido tan trabado. El Al Nassr es más limitado técnicamente que el Al Shabab, pero mucho más aguerrido y fiel a un esquema. Espartanos los árabes. En ningún momento se sintió a gusto el grupo de Carcedo.

Arriba, Larrazabal y Mollejo no usaron las bandas para penetrar hasta los alrededores del área. Fueron dos cañones obturados. Y Azón, así, fue un islote incomunicado. Los zaragocistas, lo más que hicieron fue asustar un par de veces al internacional colombiano Ospina, en el minuto 19 en un cabezazo fallido de Mollejo a centro de Larrazabal y en el 25 en una incursión individual del citado Azón que concluyó con un chut fuera, demasiado desviado al contrapié del portero. Por su parte, los saudíes no inquietaron nada a Ratón, de nuevo titular, durante los primeros 38 minutos, pareciendo un equipo romo en punta pese a la presencia de otro internacional, el camerunés Aboubakar, en puesto de ariete.

Sin embargo, de la nada, el Al Nassr sacó petróleo (nunca mejor dicho) a una acción esporádica, con un balón del argentino Pity Martínez (ex de River Plate) a las espaldas de Francés y Luna, con toque fatídico hacia atrás del primero, que controló Sami, se fue hacia Ratón y lo batió raso, suavemente, pegado al palo izquierdo. A falta de 7 minutos para el descanso el Zaragoza recibía el castigo a su indolencia, a su falta de intensidad. Son esas sensaciones guadianescas de la pretemporada, mezclando lagunas profundas de actividad con esas reacciones repentinas que han aliviado marcadores otros días. Al equipo le siguen penalizando mucho sus graves errores atrás y, arriba, no obtiene rentabilidad de sus mayores o menores virtudes. Otro par de males viejos que siguen metidos en sangre. Tocaba remar tras el intermedio, pues había que arreglarlo prácticamente todo. Fue bastante decepcionante la puesta en escena de este once de Carcedo en este primero de agosto, con la liga ya en ciernes.

Renovación en la segunda parte

El Al Nassr solo cambió el portero para el inicio de la segunda mitad. El Real Zaragoza renovó toda su línea medular, el lateral diestro y los dos extremos, seis piezas de refresco en pos de otra remontada, que es ya el sino de esta peculiar pretemporada. El juego se reanudó con una ocasión nítida de los asiáticos para hacer el 2-0. El tanque Aboubakar encaró a Lluís López, lo quebró en la corona y su remate franco se marchó fuera por dos palmos, junto al poste izquierdo. Aviso serio de disfunciones atrás. Enseguida, en el 49, el recién entrado Narváez (como extremo zurdo) cabeceó fuera un córner de Vada, otro de los nuevos. Algo novedoso en un desierto de jugadas ofensivas avispas hasta ese punto del partido. Fueron ambas acciones fuegos de artificio. El partido entró de nuevo en el aburrimiento largo rato.

Foto del partido Real Zaragoza - Al Nassr en Marbella, quinto partido de pretemporada Agencia LOF

Eso sí, el dominio fue totalmente zaragocista. El Al Nassr jugó a guardar su triunfo. Especuló sin rubor y, aun así, se encontró con el 0-2 en el minuto 60 tras un error otra vez monumental de la zaga de Carcedo. Un balón mal despejado por Lluís López quedó muerto a pies del hábil goleador Sami, que repitió tanto superando raso entre las piernas a un desafortunado Ratón. El partido se torció del todo a falta de media hora. Ahí, no se adivinaba reacción alguna de los aragoneses.

El Al Nassr renovó todo su equipo pasada la hora de partido. Tiempo nuevo para ellos con todo a favor. Carcedo solo dio otro respiro, a Francés, metiendo a Nieto de central. Y poco después relevó a un desconocido Azón por Simeone, ya al final. No hubo reactivos en esta ocasión. La precipitación se impuso a las ideas. Mal partido del Zaragoza, que no avanza apenas según pasan los días. Está tocando techo el bloque zaragocista, sin dar muestras serias de mejoría según se acerca la liga.

Vada lanzó una falta propicia al borde del área, alta, mal, en el 67. Y Puche, peleón como siempre, falló por dos veces un gol cantado; una se la paró Walleed y la otra la sacó bajo palos, tras el rechace, el central Fatil. Fue lo poco que se apreció en ataque hasta el minuto 85. Casi nada. En pases medios y largos, los avispas estuvieron nulos. Nunca dieron sensación de venirse arriba con fortaleza. Su dominio fue demasiado estéril y desesperante. En el 85, Vada acortó distancias, solo en el área saudí, con un derechazo por alto, tras una disfunción de la zaga árabe, la primera de la tarde. Maquillaje, sin más. Aún pudo llegar el 1-3, si Maran no dispara al poste en el 94, solo al borde del área. Fue un choque para repasar con delicadeza en el vídeo. Aunque de primeras ya se apreciaron todas las carencias del equipo, por más que pesen las piernas y se hayan jugado dos partidos en 24 horas.

Foto del partido Real Zaragoza - Al Nassr en Marbella, quinto partido de pretemporada Agencia LOF

Ficha Técnica

Real Zaragoza: Ratón; Luna (Gámez, 46), Francés (Lasure, 63), Lluís López, Nieto; Petrovic (Grau, 46), Molina (Francho, 46), Eugeni (Vada, 46); Larrazabal (Puche, 46), Mollejo (Narváez, 46); y Azón (Simeone, 72).

Al Nassr Riad: Ospina (Walleed, 46); Sultán (Ayman, 63), Amri (Hagawi, 63), Lajami (Fatil, 63), Mado (Shamari, 63), Konan (Majed Qishaish, 63); Alí Hassan (Muktar, 63), Khaibari (Majeed, 63); Pity Martínez (Asiri, 46), Sami (Ghanam, 63) y Aboubakar (Maran, 63).

Goles: 0-1, min. 38: Sami. 0-2, min. 60: Sami. 1-2, min. 84: Vada.

Árbitro: Fernández Cintas (Andaluz). Amonestó a Gámez (55) y Walleed (71).

Incidencias: Tarde muy calurosa, con 30 grados y una humedad del 78%. El césped del Marbella Football Center presentó un buen estado. Esta vez sí hubo público en las gradas, alrededor de 250 espectadores, entre ellos el director general, Raúl Sanllehí, y el director deportivo, Miguel Torrecilla. El Real Zaragoza volvió a vestir de avispa y el rival de verde.