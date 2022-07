Marcos Luna llama a la puerta del primer equipo del Real Zaragoza

La continuidad de Marcos Luna en la dinámica del primer equipo de cara a la próxima campaña cobra fuerza. Después de saltar directamente del juvenil a la pretemporada del Real Zaragoza, el lateral derecho está aprovechando la oportunidad, confirmándose a ojos del cuerpo técnico como un futbolista muy hecho y desarrollado pese a su juventud e inexperiencia en categoría profesional.

Tanto el entrenador Juan Carlos Carcedo como el área deportiva del club están muy satisfechos con el trabajo, la actitud y el fútbol del joven zaragozano durante este mes. Este buen sabor de boca entre los principales responsables del equipo elevan las opciones de que Marcos Luna se quede, una vez iniciada la temporada, dentro de la dinámica del primer equipo y no en la del Deportivo Aragón. El club tiene este asunto en valoración y tomará una decisión en las próximas semanas, una vez que el Zaragoza complete sus partidos de preparación y se adentre en los últimos días antes del debut liguero contra Las Palmas el 13 de agosto.

Hay tres factores que influyen. Por un lado, el rendimiento, disciplina y buen talante del jugador. Pero también la incertidumbre física que presenta Carlos Vigaray. El madrileño apenas se ha ejercitado con el grupo en todo el verano, acusando molestias que apenas le han permitido la necesitada continuidad que precisaba después de su complicado curso pasado, cuando estuvo en blanco debido a una grave lesión de rodilla. Esta falta de garantías físicas en un jugador que, por otro lado, ha encadenado varias lesiones y percances en su etapa en el Real Zaragoza, hacen que el club observe a Marcos Luna como alternativa de casa a Fran Gámez para tener a mano un segundo lateral derecho que complete la plantilla.

Hay otro factor que ayuda a esa promoción de Marcos Luna: el filial tiene bien guarnecida esa posición con Borge y Juan Sebastián. El lateral derecho es quizá, en estos momentos, la demarcación con mejor salud del fútbol formativo del Real Zaragoza, pues además Ángel López se encuentra cedido en el Calahorra para no frenar su progresión. Precisamente, lo sucedido el año pasado con él es lo que se quiere evitar con Marcos Luna. Si está en dinámica del primer equipo, siempre que los calendarios de uno y otro conjunto lo permitan, y no juega a las órdenes de Carcedo el partido de ese fin de semana, podría reforzar al Deportivo Aragón. No se desea que un proyecto tan prometedor como Luna esté sin jugar.

Luna: contrato de canterano hasta 2024

El joven futbolista de 19 años tiene dos temporadas más firmadas en el Real Zaragoza. Su compromiso concluye el 30 de junio de 2004. Posee un contrato tipo de canterano, con un salario testimonial y la opción del club de, al llegar a su finalización, de prorrogarlo unilateralmente si se le incluye en la plantilla del primer equipo. Ahí se activaría un nuevo vínculo de tres años que también puede entrar en vigor antes si Marcos Luna juega cinco partidos oficiales con el primer equipo,

En los últimos meses, ha recibido el interés de varios clubes, pero sobre todo del FC Barcelona. El club azulgrana lo tiene anotado como objetivo para su filial después de haberlo seguido la pasada temporada en categoría juvenil, en la que Luna, precisamente contra el Barça, desplegó un amplio abanico de recursos futbolísticos. Se le considera un jugador de físico privilegiado y con alto entendimiento del juego y de las necesidades de su posición para su temprana edad. Eso mismo es lo que está descubriendo ahora Carcedo.