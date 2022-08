Real Zaragoza-Al Nassr: Marcelinho ahora es Marcelo

El fútbol sala se llevó a Marcelinho y el fútbol trae a Marcelo Salazar. Dos décadas y miles de kilómetros mediante, Zaragoza y Marcelinho (o Marcelo) se volverán a encontrar esta tarde en Marbella, donde el brasileño es el máximo responsable del club saudí Al Nassr.

“Estoy trabajando en el Al Nassar. Soy director ejecutivo de fútbol del primer equipo. Es mi segunda temporada en el club. Cogí el equipo el año pasado cinco partidos como interino. El presidente confió en mí, me ofreció el cargo y aquí estoy”, se arrancó en un perfecto español el futbolista que hace dos décadas militó en el DKV Seguros de la División de Honor de fútbol sala. “Hablo cinco idiomas, entre ellos, el árabe. Además, portugués, inglés, francés y español. Pero también me encanta el idioma del fútbol", confesó.

Marcelo Salazar diseccionó el Al Nassr, hoy rival del conjunto aragonés. “Es un equipo de Riad, la capital de Arabia Saudí. Es de los tres equipos más grandes del país, un club de mucho prestigio en el país y en el continente. Cuando me ofrecieron renovar, aunque me guste mucho el trabajo de campo, comenzar la temporada como director ejecutivo de fútbol y trabajar con Rudi García me pareció sensacional. Es un lujo. Él trabajó en el Lyon, en el Lille, en el Olympique de Marsella, en la Roma. Tenemos un reto importante. Desde la temporada 18-19 no ganamos la liga”, reconoció. Marcelo es la cabeza de un club multiétnico. “Los entrenadores son franceses e italianos. Hay jugadores de Brasil, Argentina, Camerún, Uzbekistán, Colombia y de Costa de Marfil”, enumeró.

El ejecutivo saudí narra su peripecia vital hasta ocupar el puesto que actualmente desarrolla. Sus palabras constituyen un resumen sintético de la crisis en los últimos lustros de España y del deportes español de élite. “Estuve en el DKV hasta el 2008, volví a Bélgica, Guadalajara, Talavera. Y en enero de 2011, estando en el Talavera, recibí una llamada de Lucio, que también estuvo en el DKV y en Bélgica. Él estaba en Kuwait elaborando un plan para desarrollar el fútbol sala. Yo ya tenía 33 años. En ese momento, la crisis apretaba en España, era un momento muy duro económicamente hablando. Mi sueldo entonces era apenas del 30 por ciento de lo que cobraba en 2008 cuando me fui del DKV. Ya no jugaba en la selección de Portugal. Creí que era el momento. Hablé con mi mujer y aceptamos el reto de ir a Kuwait”, explicó. “Me retiré en 2012. Pensé que era mejor terminar mi carrera de jugador y empezar otra lo antes posible. Estaba muy bien físicamente, pero había que buscar otros retos. Además, mi mujer ya trabajaba en Kuwait como entrenadora personal. Yo tenía titulación de INEF y podía trabajar también. Comencé a trabajar en una universidad americana como entrenador de fútbol y de fútbol sala. Me centré en el fútbol, aunque tenía buenas ofertas de entrenador de fútbol sala”, advirtió.

Imagen de Marcelo como ejecutivo. Heraldo

También comenzó a formarse como entrenador. “El mercado del fútbol es más amplio que el del fútbol sala. Sabía que al principio iba a ser más difícil, pues empezaba de cero a nivel de todo: contactos, licencias… Pensé a largo plazo, y comencé a hacer los cursos. Comencé con la licencia más baja, la C. Después, la B. Y al final, la A. Ahora tengo la Pro. Fueron seis años sin parar sacándome las licencias hasta 2019. Me las saqué en Brasil, en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Con la licencia A, ya podía trabajar en el fútbol profesional como preparador físico, y comencé a trabajar como preparador físico en la élite”, apuntó. Su carrera ha sido vertiginosa. “Comencé en Kuwait, en Segunda División. Ascendimos a Primera. En octubre de 2018, recibí una llamada de un entrenador brasileño para ser asistente, su segundo entrenador, en Arabia Saudí. Estuve tres temporadas con él, ganando la Copa del Rey de Arabia en 2021. Ahora estoy aquí en el Al Nassr”, dijo.

Marcelo, con su mujer, en una de sus últimas visitas a Zaragoza. Heraldo

A miles de kilómetros de Zaragoza, en Oriente Medio, sigue recordando su paso por Zaragoza. “Cuando miro la aplicación del móvil, el Real Zaragoza siempre me sale favorito en todo. Me entero de cuando mete goles. Mi hija estuvo allí; mi hijo, también. La relación que tengo con Zaragoza es muy fuerte, muy especial, con grandes amigos. No puedo olvidar a gente como Michel, cuando iba a Casa Juanico en el Casco Viejo de Zaragoza. Deseo que vuelva a la liga a Primera División. Estuvo muy cerca varias veces, pero no pudo ser. También pasó por problemas económicos. Es una ciudad por la que siento mucho afecto. Ahora tenemos un partido amistoso. Fue una alegría grande cuando me enteré del amistoso con el Zaragoza”, celebró, antes de despedirse citando un jugador del Real Zaragoza. “Estuve en Zaragoza en 2015 y en 2019. En la última visita allí, me fui a ver un partido con Marcelo Almeida. Vi el encuentro con el Osasuna y me contó Marcelo que el lateral izquierdo (Nieto) es sobrino de Santi, que era nuestro capitán en el DKV Seguros. Espero hablar hoy con él”, concluyó.