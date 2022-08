Gimnasio y masajes en una mañana entre dos partidos en 24 horas

Pasado el mediodía de este lunes ha concluido una mañana anómala en el trabajo de pretemporada del Real Zaragoza en su concentración en Marbella. La programación de dos partidos seguidos, en apenas 24 horas, uno el domingo y otro hoy lunes a las 19.00 ante dos rivales saudíes, primero el Al Shabab (victoria por 2-1) y ahora el Al Nassr, ha obligado a establecer un trabajo extraordinario, fuera del césped. Es la primera vez que el equipo zaragocista afronta este diseño de dos duelos preparatorios en tan corto espacio de tiempo.

Ha sido una jornada matinal de gimnasio y masajes, de tonificación muscular y poco más. No jugaron todos ante los árabes del Al Shabab, pues no se vio a Narváez, ni a Ratón, ni a Lasure, ni a Nick Buyla, ni a los aún inéditos este verano Zapater, Vigaray y Clemente -el que más lento lleva el proceso de recuperación de unas molestias no especificadas desde hace un mes por el club-, pero sí que muchos de los que lo hicieron repetirán minutos relevantes en la segunda cita con adversarios asiáticos. Así que ha habido que calibrar muy bien los esfuerzos a estas alturas tan cruciales del trabajo veraniego.

El autobús oficial del club ha hecho hasta dos viajes al Marbella Football Center desde el hotel de residencia del equipo en estos días en la Costa del Sol, el Atalaya Park de Estepona. La numerosa plantilla ha sido dividida por los preparadores físicos en dos grupos, con dos rutinas de ejercicios y fisioterapia diferentes. No variará mucho el modo de afrontar esta estancia en Marbella pues, tras el partido de la tarde-noche de este lunes ante el Al Nassr, la tercera y última cita en Andalucía será pasadas solo 48 horas, en Málaga ante el Real Betis, de la Primera División española y el techo de dificultad del plan de ensayos de la precampaña que ya alcanza su esprint final.

Fútbol, fútbol y fútbol es la misión para la que se ha venido a tierras malagueñas estos días. Esto otro es puramente accesorio. Necesario para que ese fútbol tan intensivo pueda acometerse sin que el riesgo de lesiones sea importante. En este sentido, el amplísimo y especializado cuerpo técnico montado por la nueva propiedad de la SAD está obteniendo excelentes resultados hasta hoy: no ha sucedido ningún daño físico serio desde que el Real Zaragoza empezó a trabajar el pasado día 5 de julio.