Gustavo Poyet: "El convencimiento solo viene a través de los resultados"

Gustavo Poyet fue la gran sorpresa en la pequeña grada del Marbella Football Center en el partido de este domingo ante el Al Shabab saudí. El uruguayo, ahora seleccionador de Grecia, se acercó a ver a su Real Zaragoza aprovechando sus vacaciones en la zona. Saludó a su íntimo Alberto Belsué, departió con su antiguo pupilo en el Girondins de Burdeos francés, Valentín Vada, y vio el choque en compañía permanente de Miguel Torrecilla, el director deportivo blanquillo, que también se escapó hasta la concentración marbellí para tratar de acelerar varios procesos de salidas de jugadores que ya urgen a la SAD.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza remonta al final y gana con merecimiento al Al Shabab saudí

"Me avisó Belsué de que venía el Real Zaragoza y, estando aquí con la familia, no podía pasar sin venir a verlos, a saludar a gente conocida. Es siempre un placer", declaró el charrúa a HERALDO.

Sobre el equipo del presente, Poyet dejó su impresión. "Creo que tiene un sistema muy definido de juego. El entrenador quiere unos movimientos muy claros y específicos. Me cuentan que no se ha visto el once titular, que eso no está definido aún, que están jugando todos mezclados todavía. Pero todo el mundo corre, presiona tras pérdida, arriesgando mucho a veces porque se generan espacios. He visto muchas cosas interesantes", expuso con su habitual dialéctica. "Pero el convencimiento viene a través de los resultados. Sin lugar a dudas. Por eso viene bien ganar, aunque sea en amistosos como este", apostilló.

A Poyet no se le escapa que el Real Zaragoza ha comenzado su décimo año consecutivo en Segunda. A un campeón como él, como al resto del zaragocismo, le hace daño esto. "Es complicado. Esto le pasa a muchos equipos, no es extraño. Yo estuve en el Sunderland en la Premier y bajó a Segunda y, poco después, a Tercera, donde ha estado cuatro años. Acaba de subir de nuevo a Segunda. Volver a Primera es algo complicado. Cuando no hay dinero, lo principal creo que es la consistencia. Y en el Zaragoza, si algo no hemos tenido en estos diez años es consistencia en el juego, con los futbolistas, con los entrenadores. A veces, la presión por subir deriva en muchos cambios. Y los cambios no te permiten tener consistencia", razonó en un mensaje de profundidad.

Gustavo pidió, por lo tanto, un poco más de paciencia. "Hay que tenerla con todo. Con los entrenadores, con el sistema. Cierto es que el cambio es necesario otras veces, porque si no te vas abajo. Pero cuando se ven cosas buenas, por más que no se suba un año no hay que cambiarlo todo. Y eso lo ha hecho el Real Zaragoza bastantes veces en este tiempo en Segunda. No se puede empezar de cero tanto tiempo", abundó en su tesis.

"Cada entrenador tenemos nuestros caprichos, nuestras fórmulas y cada vez que llega un nuevo a un sitio es empezar otra vez todo. Por eso es muy importante empezar la liga ganando. Solo así se convence. Lo de los dos últimos años ha sido un aviso del destino. Pero yo, siendo realista, creo que es muy difícil pasar de pelear por no descender a subir a Primera este año. Sin capital, es difícil. Este comienzo va a ser importante. Espero que el éxito sea este año", remató.