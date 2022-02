Así es Sabin Merino, último fichaje del Real Zaragoza, a través de sus redes

Fue el tercer y último fichaje de invierno anunciado por el Real Zaragoza, tras la llegada de Jaume Grau y Eugeni Valderrama, por este orden, y ya se ha convertido en una pieza indispensable para Jim. Sabin Merino aterrizó en la Romareda procedente del Leganés como un último intento del técnico para para potenciar el ataque y corregir los problemas del Zaragoza con el gol. Y es que el vizcaíno, de 30 años, destaca por su versatilidad ofensiva y capacidad de finalización.

Durante su presentación, el nuevo futbolista del Real Zaragoza -fichado para tres temporadas y media- lució la camiseta número 10 heredada del capitán Javi Ros, reconoció que “tenía claro que quería venir aquí” y que en la capital aragonesa busca “la estabilidad que todo jugador quiere”. Su debut llegó tres días más tarde, contra el Málaga, donde comenzó activo, sugerente pero se apagó pronto y no regresó. El delantero no pudo jugar, por una inusual cláusula del miedo, contra su anterior club, el Leganés, que pactó con el Zaragoza que no podría jugar contra ellos esta temporada a pesar de que el jugador ha firmado tres años y medio en propiedad con los aragoneses.

En el partido contra Las Palmas, en el que el Real Zaragoza ganó 2-1 con sufrimiento y una pizca de fortuna, reunió por primera vez en el once titular a los tres nuevos refuerzos de invierno. Fue, de hecho, el primer partido en el que Sabin Merino jugó como ariete puro y titular pero estuvo desparecido, apenas se le vio durante el encuentro en el que los blanquillos ponían fin con su victoria a dos meses y medio sin ganar.

Sabin Merino en las redes

Aunque tiene cuenta en Twitter (@SabinMerino), no registra actividad desde 2017, cuando era jugador del Athletic. En Instagram (@sabinmerino19), donde cuenta con más 8.000 seguidores, no parece muy activo, ya que su última publicación es de abril 2021, en la que aparece vistiendo la camiseta del Leganés. Entre los comentarios recibidos ya se colaban algunos ‘Vente a Zaragoza’, escritos por algunos zaragocistas que este año han visto su deseo hecho realidad con su fichaje por el club del león.

