El uno a uno del Real Zaragoza en su 15º empate, 1-1 ante el Málaga

CRISTIAN ÁLVAREZ 1

Le tiraron dos veces y le marcaron un gol. No tuvo que hacer ninguna parada. No tuvo trabajo pues el rival no atacó. Día raro.

FRANCÉS 2

Le cuesta más rendir como lateral, pues su profundidad no tiene pureza. Aun así, estuvo valiente, incisivo y generó peligro. Bien

LLUÍS LÓPEZ 0

Segunda vez en cinco días que un gol viene por su blandura al corte y su lentitud en un encare. Antoñín lo dejó en evidencia.

JAIR 2

Mantuvo a raya los intentos de ataque serios del Málaga, excepto en la pifia de Petrovic en el 0-1, que lo pillo fuera de zona. Activo.

CHAVARRÍA 0

Empezó prometedor, con decisión en ataque, un par de buenos controles y decisión. Duro poco. Acabó sin dar una a derechas.

PETROVIC 0

Su pifia en el 0-1 acabó siendo decisiva por su penalización. Repitió error al final y le costó una amarilla de su repertorio. Mal día.

FRANCHO 1

Demasiado intrascendente en las zonas decisivas, tanto en el remate como en el último pase o el desmarque. Pululó sin definirse.

EUGENI 2

Debutó mostrando matices diferenciadores. Buen toque de balón, centros de calidad... pero le faltó acompañamiento. Marcó el penalti.

SAINZ 0

En cuanto no le salió su primer regate al inicio se vio que la tarde venía cruzada. Alborotado, insustancial, fallón. Suplido al descanso

SABIN MERINO 1

Comenzó activo, sugerente, partiendo desde la izquierda y con un remate por alto. Se apagó pronto y no regresó. Sin sintonía.

ÁLVARO GIMÉNEZ 0

Sigue sin marcar en La Romareda. Solo hizó un remate, fallido, al inicio, de cabeza. Pasó muchos minutos aislado.Provocó el penalti.

NARVÁEZ 1

Entró por Sainz tras el intermedio y dio algo de viveza al ataque en algunas jugadas. Pero le falta fe y remate. Lucha sin réditos.

NANO S. C.

Jugó 20 minutos, por la derecha, en vez de Sabin Merino. Ni tuvo iniciativa ni recibió balones potables. Pasó de puntillas.

AZÓN S. C.

Relevó a Álvaro Giménez en el doble cambio junto a Nano. Fueron los suyos 20 minutos de pelea en zonas lejanas al gol. No marca.

GRAU S. C.

Solo jugó 11 minutos, en vez de Eugeni, y en lo poco que se le vio en contacto con la pelota no estuvo fino. No logró aportar.

VADA S. C.

Sustituyó a Francho en otro doble cambio postrero, entrando junto a Grau. Tuvo un gol de cabeza que erró. Gesticulante. Sin pausa.