El suspendido Fuenlabrada-Real Zaragoza, sin fecha 4 días después del final del plazo

Se acaba el lunes 23 de septiembre y todavía no hay fecha ni hora para la disputa del partido CF Fuenlabrada-Real Zaragoza de la 6ª jornada, suspendido el pasado miércoles, día 18, por un brote de gastroenteritis aducido por el club madrileño y que, al parecer, afectaba a la mayoría de su plantilla.

Extrañeza e incertidumbre causa este silencio administrativo entre el zaragocismo, en todos sus ámbitos. No es normal este retraso, no explicado, en la resolución de la Liga y la Federación sobre el momento en el que se debe jugar este duelo aplazado por el consabido problema de salud de los madrileños, que la jueza del Comité de Competición consideró justificado suficientemente en su momento, in extremis, para que no tuviera lugar su disputa en el estadio Fernando Torres en tiempo y forma.

Tres días se les dio a los dos clubes para que alcanzaran un acuerdo en la ubicación en el calendario del partido que queda pendiente. El plazo legal, según la normativa, acababa a las 14.00 del viernes, día 20. Y, si no había consenso, automáticamente iba a ser Competición (la Federación), quien decidiera unilateralmente el caso.

Nada de eso ha sucedido. Por el contrario, aún en plazo de presentación de propuestas desde los clubes, el Real Zaragoza, que movió ficha enseguida desde su área técnica, sugirió jugar enseguida. En concreto, en pocas horas, este miércoles, 25 de septiembre. O sea, exactamente una semana después de lo fijado por el calendario.

Pero los estamentos que gobiernan el fútbol español se anticiparon y dijeron al Zaragoza un no rotundo a su idea. Le instaron a que se olvidara de jugar de inmediato.

De hecho, el Fuenlabrada indicó en esas horas posteriores a la suspensión del duelo con los zaragocistas su enorme preocupación ante el viaje a Tenerife que les aguardaba el sábado para jugar ante los canarios el domingo por la noche el duelo de la siguiente jornada. Llegaron a tantear también el aplazamiento de este partido, con lo que hubiran sido dos los retardados por los vómitos y diarreas de buena parte del elenco fuenlabreño. Finalmente, el equipo de Madrid sí viajo al Heliodoro Rodríguez y, sin apenas bajas relevantes, ganó 0-1 después de una semana tan extraña en la que desapareció el partido contra los zaragocistas.

El Real Zaragoza sabe también que no se puede poner el partido la semana que viene, pues como en la anterior, hay también liga en fecha intersemanal, en días de hacienda (el cuadro aragonés recibirá al Málaga el jueves, 3 de octubre). Y, en la posterior, en plenas fechas pilaristas, los zaragocistas avisaron de su intención de no contemplar el miércoles 9, pues el equipo juvenil debutará en La Romareda en la Youth League (la Champions de la categoría), tras su brillante título de campeón de España logrado en la campaña anterior. No se quiere contraprogramar a los juveniles, que jugarán a la 5 de la tarde ante los polacos del Korona Kielce.

Por esto, los devaneos para buscar un día que no se aleje mucho más del presente, alcanzaron el 16 de octubre, otro miércoles, como propuesta factible. O sea, casi un mes después del partido nonato.

Pareció que, tras la pausa del fin de semana (con competición para todo el mundo), este lunes iba a haber pronunciamiento para que así, los afectados puedan ir programando sus cargas de trabajo y su plan de ruta en la liga. Pero no ha sido así. No se sabe la razón. En lo del 16 de octubre, por vía interna, el Real Zaragoza creía que iba a existir aquiescencia por parte del Fuenlabrada. El hecho de que la Federación y la Liga no muevan la ficha definitiva pone en alerta al zaragocismo.

La historia se va ya al martes 24. Habrán pasado 7 días, una semana, de aquella jornada frenética en la que, tras una confusión progresiva nacida pasado el mediodía, el Fuenlabrada acabó suspendiendo el duelo con el Real Zaragoza en torno a las 21.00, ya de noche cerrada, abortando el viaje de los aragoneses al sur de Madrid. Y todavía no se sabe nada del paradero de este partido. Curioso. Sorprendente.