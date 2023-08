Lluvia de estrellas en el deporte femenino oscense

Lo hay en el Prelaurentis, también durante el Pórtico Laurentino y tampoco falta dento del programa de las Fiestas de San Lorenzo propiamente dichas con el Gran Premio San Lorenzo de ciclismo del día 15 como gran referente. El deporte es un elemento esencial en el día a día de Huesca, una ciudad de 53.000 habitantes que puede presumir de tener a equipos profesionales como la SD Huesca, el Bada Huesca y el Lobe Huesca La Magia, que ha conseguido regresar a la élite del atletismo masculino de la mano del Intec Zoiti, o de que en el pelotón de las grandes citas ciclistas cuenta con Fernando Barceló. También de que en los próximos Juegos Olímpicos, los de París 2024, tendrá al menos a una representante, la gimnasta Inés Bergua, que ahora prepara su participación en el Mundial de este mismo mes, o de que por su calles paseen la primera ajedrecista capaz de ganar en la clasificación general de un Campeonato de España, María Eizaguerri, toda una medallista internacional como la marchadora Eva Rico y una mundialista en ironman, Tamara Vázquez, también campeona de Aragón de bádminton, canicross y duatlón.

El deporte femenino puja al alza en la capital oscense. Lo atestiguan en la última temporada éxitos como el triple ascenso de la sección femenina de la SD Huesca, con el salto a 2ª RFEF de su primer equipo como punta de lanza, y el del Intec Zoiti a Primera División, la segunda categoría nacional. E igualmente son signos inequívocos de ello el crecimiento del CV Huesca y de la sección del BM Huesca en disciplinas como el voleibol y el balonmano, y la más que firme consolidación del CBF Huesca de baloncesto, con más de cuarenta años de trayectoria, y el Club 90 de gimnasia rítmica y estética, modalidad en la que es un referente nacional e internacional y de la que organizó en junio el Campeonato de España con más de 500 participantes.

San Lorenzo en el deporte sirve de paréntesis y bisagra entre un curso y otro. Es un momento idóneo para la reflexión. Los clubes coinciden en que el número de deportistas femeninas está en expansión y también en que son necesarias más instalaciones para que la tendencia no decaiga.

"Movemos a 180 jugadoras y es duro que, por falta de infraestructuras, no haya horas disponibles para entrenar y que por ello haya niñas que se vayan a quedar fuera", explica Ana Cabestre, coordinadora del CBF Huesca, una entidad que tiene la reivindicación del deporte femenino incrustada en su ADN. "Siempre hemos sido reivindicativas, el club nació como consecuencia de una desigualdad social que era mucho mayor de la que hay ahora. Se ha ido avanzando, pero vemos que aún cuesta que en algunos ámbitos se nos tenga en cuenta", afirma.

También el Club 90 Huesca percibe un mayor reconocimiento social. Su presidenta, Vanesa Lanuza, indica que "estamos en un momento muy bueno de resultados". "Tenemos unas cien niñas y, si queremos ofrecer una gimnasia de calidad, no podemos crecer más por falta de instalaciones y entrenadoras", comenta recalcando que "llevamos el nombre de Huesca a todas partes" y reclamando que "nos gustaría recibir más ayudas, con las cotas tenemos que hacer frente a gastos como las competiciones y los viajes, lo que supone un desembolso muy importante para los padres".

El CV Huesca ha irrumpido con fuerza en el panorama deportivo oscense. En su segunda temporada participando en competiciones oficiales ha reunido a cien deportistas, el 90% chicas, repartidos en cinco equipos. "El deporte es una alternativa de ocio, una forma de hacer amigos, fomentar el compañerismo y tener una actividad para el fin de semana", indica su coordinadora, Gemma Garcés. "En el voleibol la vertiente femenina siempre ha estado muy bien considerada", expone. "Este año hemos tenido que ampliar la solicitud de espacios, necesitamos tres pistas", incide en la petición general.

Para Lucas Calvo, el coordinador de cantera del BM Huesca, la sección femenina es "parte fundamental de nuestro crecimiento en las últimas temporadas". "Creamos el equipo sénior hace cuatro o cinco años y después se han ido sumando el cadete y el infantil, en el Diverbalonmano tenemos en los colegios a entre quince y veinte niñas, y también tenemos ya a un grupo juvenil de diez jugadoras", pasa lista.

Calvo ve "muy positivo el auge del deporte femenino en los últimos diez años". "Hay que eliminar cualquier tipo de barrera y llegar a un punto en el que hablemos solo de deporte, que no se etiquete con femenino o masculino", reflexiona.

Para que haya progresión tener espejos es algo fundamental. Así ha ocurrido en el baloncesto con los éxitos de la selección española o, en clave aragonesa, con la Copa de la Reina conquistada por el Casademont Zaragoza. En el balonmano, el hecho de que el equipo sénior esté entre los mejores de la Comunidad también se observa como clave y tanto en el atletismo como en la gimnasia se apunta a Eva Rico e Inés Bergua. Precisamente, ambas tuvieron que marchar muy jóvenes y ahora conviven en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid.

"Nos apoyamos entre las dos", confirma Rico, quien afirma que "en Huesca el deporte está muy bien promocionado, todos los chavales lo practican". La atleta, presente en el último Europeo sub-23, indica no obstante que "en elCAR lo hablamos, en las ciudades pequeñas no se generan suficientes ayudas económicas".

"El deporte femenino va a más porque nos empujamos entre todas. Está habiendo mucho crecimiento, sobre todo en fútbol, pero también en otras disciplinas como el atletismo. En el Intec Zoiti han entrado muchas chicas", comenta. Precisamente, ella participó en el ascenso del equipo femenino. Tras lograr la mínima para el Europeo en La Coruña se desplazó a Burgos para participar al día siguiente en la jornada final de la liga. "Hay que destacar que logramos subir sin fichar a nadie, todo con gente del club y aragonesas", pone el acento alguien que sueña "con llegar a los Juegos Olímpicos".

En ellos estará Bergua. El tópico vincula a la gimnasia rítmica solo a la mujer. Sin embargo, esa tendencia es cosa del pasado. "Es un deporte para ambos sexos, y me alegra que en España cada vez lo practiquen más chicos. Ojalá llegue el día en que haya igualdad", señala la gimnasta.

A Bergua le gusta asumir el papel de "referente" femenino, pues se siente "orgullosa de venir de donde vengo y ser de Huesca, un sitio pequeño, familiar y cotidiano. Cada persona que me lo transmite me hace sentir más importante. Ir a visitar a las niñas y verme reflejada en ellas y que un día quieran ser como yo me llena de satisfacción".

La ajedrecista María Eizaguerri se mueve sobre un tablero que cada vez deja un espacio más amplio a la mujer con competiciones mixtas que, no obstante, brillan por su ausencia en la alta competición. "Hay muchas menos mujeres, y siempre ha sido así. Ahora ha mejorado mucho la situación con la promoción y se potencia con premios cada vez más elevados. Es un deporte más masculino y se ha de alcanzar esa igualdad". valora.

En los últimos años, la serie televisiva ‘Gambito de dama’ "ha ayudado a muchas chicas a darse cuenta de que hay mujeres que se animan a jugar". En su caso, resultó importante "tener a alguien cerca" que practicase este mismo deporte. Hoy día, si la oscense ve a varias chicas jugando les anima "a que lo sigan haciendo juntas".

También Tamara Vázquez ha notado que, aunque su número sigue siendo notablemente inferior al de los hombres, cada vez son más las participantes en las competiciones. "Es una labor muy nuestra, darnos visibilidad, que nos vean el resto de mujeres y que dejemos de pensar que es cosa para hombres", considera. "Hay que darse cuenta de lo importante que es que el deporte entre en la vida de la mujer, supone que nos sigamos liberando de ataduras que vienen de la costumbre y la sociedad, implica seguir en la lucha de repartir tareas y responsabilidades", explica.