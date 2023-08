Mujeres danzantes en Huesca: un salto histórico para una tradición de cuatro siglos

La plaza de San Lorenzo vivirá este 10 de agosto, a las 8.30, un momento histórico ya que por primera vez dos mujeres bailarán ante la basílica que lleva el nombre del patrón de Huesca. Cristina Esperanza, de 42 años, recogerá el testigo de su padre Jesús e Ibón Cejalvo, de 20, lo hará de su tío Daniel. Y junto a ellas también se estrenarán Fernando Esperanza, de 36 años, y Santos Santolaria, de 23, que heredarán los puestos de sus respectivos padres.

Ibón fue la más "sorprendida" de los cuatro "porque al no ser mi padre danzante y al tener hijos mi tío Daniel, en ningún momento esperaba que me lo fuera a proponer a mí, fue algo totalmente inesperado". Desde que se anunció su incorporación "todo el mundo nos ha dado la enhorabuena porque están muy contentos y con muchas ganas de venirnos a ver", indica. Pese a que muchos han alabado su "valentía", ella le resta importancia "porque como tengo amigas que bailan en otros pueblos donde hay danzantes para mí no ha sido nada nuevo; entiendo que para otras generaciones lo sea pero yo lo veo como algo más normal y no me veo como una valiente". Eso sí, tiene la "esperanza" de que su ejemplo sirva a otras mujeres en el futuro "y si alguien no se atrevía a dar el paso, lo dé, y seamos más muy pronto".

Mientras, Cristina comprende la expectación que se ha levantado. "Entiendo que el foco esté en nosotras por la novedad y también estamos contentas porque eso significa que hay apoyo de Huesca así que si es por eso, bienvenido sea", afirma. En su caso no ha escuchado ni un solo reproche por haber innovado en una tradición tan laurentina como los Danzantes. "No ha habido nadie que me haya dicho que sería mejor que fueran hombres, al contrario, todo el mundo ha venido a felicitarme. Y de hecho también he notado en mucha gente de mi quinta que esa felicitación es también porque por fin haya una representación de la mujer y de esa generación", valora.

Además, cree que este proceso ya es imparable. "Ha surgido así y ahora y parece que ha tardado tiempo pero es la evolución misma de la sociedad. Las mujeres estamos llegando a todos los ámbitos de la sociedad de forma natural y aquí también", señala. Por ello, también espera que en próximos años se sumen más fémina. "Estaría encantada de haber abierto un camino para que otras decidan dar el paso", afirma.

Ambas agradecen la "cariñosa" acogida que les han brindado el resto de los danzantes en los ensayos previos. "Nos han tratado como uno más", manifiestan.

Los otros dos debutantes, Fernando Esperanza y Santos Santolaria, tenían claro que este momento llegaría por herencia familiar. En el primer caso, ya son muchas las generaciones que han bailado. "Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo...", recuerda Fernando, quien admite estar "muy ilusionado" por seguir la saga "porque desde que tengo uso de razón he vivido siempre la tradición de los Danzantes y aunque hay familias donde los hijos no quieren bailar por distintas razones, yo siempre he tenido claro que si mi padre me ofrecía el testigo yo lo cogería". Además, le parece "fabuloso" poder compartir este momento con las dos primeras mujeres danzantes. "Será un honor recordar que aquel histórico día yo también debuté".

Por su parte, Santos reconoce sentir "una responsabilidad muy grande porque desde muy pequeño he ido a la plaza a ver a mi padre y creo que me acordaré toda la vida de este 10 de agosto porque será un momento único". En los días previos los nervios han ido en aumento "pero cuando pise la plaza se me olvidarán y saldré a disfruta"». En su caso, también valora como "algo normal y natural" que entren mujeres. "Lo más complicado es ser las primeras pero seguro que en los próximos años se animan más a seguir sus pasos", vaticina.