Eva Rico, en el camino de las mejores

Demostró inteligencia y sangre fría, pensó más en el conjunto que en ella misma y acabó liderando el bronce de la selección española femenina sub-20 en el Mundial de marcha por equipos disputado en Mascate (Omán) la semana pasada. Eva Rico protagonizó con su octavo puesto una actuación para el recuerdo. Solo una española ha acabado a lo largo de la historia en esa competición y en esa categoría más arriba, Laura García-Caro, que fue cuarta en 2014. En ese mismo año, María Pérez, el referente nacional actual, medallista en mundiales y europeos y que en los Juegos Olímpicos de Tokio quedó a un paso del podio, fue novena. "Me lo dijo el seleccionador, lo has hecho mejor que ella cuando tenía tu edad, estás en el camino, depende de ti si lo quieres tomar", recuerda la atleta oscense orgullosa y decidida a transitar por él.

Sobre una distancia de diez kilómetros dentro de un circuito complicado para la práctica de la marcha al presentar un desnivel de 25 metros y con humedad y calor, Rico, de 19 años, logró un registro de 50:02, el tercero mejor de una europea; la primera fue la china Yunyan Jiang (47:48). "Las condiciones no eran las mejores para un Mundial lo que hizo que los tiempos se resintieran y que la estrategia fuese muy importante", comenta.

"Como hacía con mi entrenador de Huesca, Ángel Ruata, salí atrás para tirar en los últimos kilómetros, entre el cuarto y el sexto comencé a adelantar a las que se iban quedando y para los dos últimos me veía bien, pero me avisaron de que tenía dos amonestaciones y me tuve que contener para no arriesgar. La Eva Rico de sangre caliente hubiese seguido, pero ahí demostré actitud y empatía, el campeonato era por equipos y tenía que pensar antes que nada en el grupo. Acabé con lágrimas en los ojos por la rabia de no poder exprimirme físicamente, pero sí que lo hice mentalmente; estoy volviendo a encontrar la inteligencia que había echado de menos en las últimas competiciones", rememora y analiza.

Su camino hasta Omán no fue sencillo. La segunda posición en el Nacional sub-20 a finales de enero y la cuarta que obtuvo después en el GP Ciudadela de Pamplona, no le aseguraban su presencia. Sin embargo, el seleccionador confío en ella. "Estuve una semana destrozada porque no sabía si realmente me lo merecía", se muestra reflexiva.

Dentro de una trayectoria que se va plagando de éxitos, la del Intec Zoiti ha tenido que ir sobreponiéndose también a golpes. La de Omán era su segunda experiencia internacional tras el Europeo sub-20 del año pasado, en el que fue décima. "La pandemia me quitó el Europeo de 2020 y en la Copa de Europa de 2021, en el que éramos oro claro, no pude ir porque al ser menor de edad por su normativa covid la República Checa, donde se celebró, no me dejaba entrar. Lo de ahora ha sido el destino, estoy muy satisfecha, con constancia, trabajo y esfuerzo las cosas llegan", afirma.

Solo el año pasado fue quinta en el Campeonato de España de marcha en ruta de diez kilómetros, segunda en el Nacional sub-20 celebrado en Monzón y primera en el de Promoción de invierno en diciembre. Además, su décimo puesto en el Europeo le hizo ser la mejor española a pesar de que "el estado de forma no era el mejor después de la Selectividad".

Desde septiembre se encuentra en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y ha comenzado a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas. El cambio ha sido "duro porque en Huesca era yo sola, entrenaba dos horas al día y después ya era una persona normal. Ahora soy constantemente deportista y convivo con gente que si no es ya olímpica está en proceso de serlo", comenta. Aún así poco a poco se va adaptando. "Con mi entrenador, José Antonio Quintana cada vez hay más confianza", destaca.

Ahora tiene ganas de más. "En lo que queda de año mi objetivo principal es el Mundial de verano de Cali, en Colombia para el que si se respetan los criterios del año pasado ya estoy clasificada. También tendré el Nacional de verano sub-20 y el absoluto, en el que aunque sea de las pequeñas intentaré sacarle los dientes a las mayores", se muestra ambiciosa. "Habrá días malos y buenos, no siempre se puede estar arriba y también es bueno tener errores para crecer. Sin cosas que mejorar esto se acaba pronto", deja como enseñanza.