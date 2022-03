La oscense Eva Rico se cuelga la medalla de bronce en el Mundial de marcha

La marchadora oscense Eva Rico ha conseguido en la madrugada de este jueves la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de marcha sub 20 que se está celebrando en Omán. Bajo unas difíciles condiciones de calor y humedad, la deportista del Intec-Zoiti ha sido la mejor española en la distancia de los 10 kilómetros y ha entrado en la octava plaza con un tiempo de 50:02 minutos, por delante de sus compañeras de selección Lucía Redondo, que ha sido duodécima, y Griselda Serret, 17ª. Los resultados globales, para los que puntuaban los tres mejores registros, les han dado una posición histórica puesto que la España femenina sub 20 no alcanzaba un metal desde el año 2014.

Fueron las chicas las primeras en abrir el fuego en Omán en la jornada matutina de este primer día de competición sobre un circuito de 2 km que incluía un tramo ascendente y al que se tenía que dar cinco vueltas completas. De salida, Eva Rico, Lucía Redondo y Griselda Serret se colocaron agrupadas con el grupo de cabeza hasta el km 2, donde entonces se quedaron juntas Rico y Redondo y Serret quedaba a pocos segundos de ellas; por el paso del km 4 Rico y Serret siguieron juntas dentro de las veinte primeras y en el paso intermedio de la prueba (km 5) las posiciones fueron aclarando pasando Rico (24:39), en franca progresión, Redondo (24:45) y Serret (25:02).

Más información Dos medallas para Aragón en el Campeonato de España de marcha

Al paso del km 7 la oscense se situo en séptima posición Redondo décima, aunque ya con dos avisos mientras Serret ya estaba dentro de las 20 primeras. Se mantuvieron estas posiciones a falta de una vuelta (km 8) y de ahí a meta, donde entraron por orden primero Redondo (8ª) con 50:02 y después Rico.

Se añadió un minuto más al tiempo de Redondo por incumplir la norma del reglamento que indica que si una atleta recibe una tercera tarjeta roja y ya no es posible indicarle que entre en el área de penalización antes del final de la carrera se le añade el tiempo requerid a su tiempo de llegada y se ajusta el orden de llegada como sea necesario, con lo que finalmente fue 12ª con 50:41 (un minuto más del que cruzó en meta), completando la gran actuación española Griselda Serret 17ª con 51:29.

Por equipos, esta brillante medalla de bronce, tras China y Australia, supone la la segunda medalla de la historia tras la plata lograda en 2014 mientras que Eva Rico se incrusta con su octavo puesto a nivel histórico entre dos grandes como Laura García-Caro (4ª) y María Pérez (9ª).