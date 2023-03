Tamara Vázquez, la deportista total

Cuando Tamara Vázquez se lo propone, lo consigue. Especialmente si de deporte estamos hablando. Ser la mejor en algo resulta más que complicado, exige mucho esfuerzo, dedicación y también cierta capacidad o habilidad innata. Ella lo es y no solo en una disciplina. Hace diez días en Tauste se proclamó campeona de Aragón de duatlón estándar en la que era su segunda participación en una prueba de este tipo. Nada nuevo para esta oscense de 32 años. A lo largo de su larga y peculiar trayectoria también puede presumir de haberse hecho con los títulos autonómicos de bádminton y canicross. Y no solo de eso. El año pasado, sin ir más lejos, tomó la salida en dos mundiales distintos, el de canicross y el de ironman. "Es cuestión de vivir con pasión y disciplina cada momento, me concentro mucho en lo que hago cada vez", explica el porqué de sus éxitos.

En el colegio probó con la gimnasia rítmica y el fútbol, y finalmente se acabó decantando por el bádminton, el cual practicó durante quince años llegando a ser la número dos del ranking nacional. Sin embargo, a su vida llegó Diana, un braco weimar con el que descubrió el canicross, deporte en el que persona y animal corren juntos formando un equipo. Como solo se puede practicar en invierno -"si se pudiese hacer en verano sería lo que haría siempre", afirma- primero lo compagino con la raqueta y el volante, hasta que captó su atención del todo, o casi del todo, porque también ha probado con las carreras de montaña. Junto a Diana logró éxitos como el tercer puesto en el Campeonato de España o su participación en europeos y mundiales. Ahora corre con Kona, una european sled dog. "Esta temporada hemos ido de menos a más, ganamos un par de carreras en Aragón y a nivel nacional no pude participar en una Copa de España por lesión y hemos acabado séptimas en la general, lo que nos da plaza para el próximo Mundial", comenta.

El nombre de su actual compañera es muy significativo. Kona, situado en Hawái, es donde se acostumbra a celebrar el Mundial de ironman, un lugar que desde octubre es más que especial para ella. Hasta allí llegó por amor. De hecho, no solo completó los 3,86 kilómetros de natación en mar abierto, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera que exigen su recorrido, sino que se casó con Joserra Callén. "Es entrenador y él mismo ha completado 28 ironman. Le acompañaba a sus competiciones y me acabé preguntando por qué no competía yo también, al fin y al cabo tenía al preparador en casa". Se iba a estrenar en Kazajistán en 2021, la pandemia lo impidió -confía en competir allí el próximo verano- y retrasó el momento al ironman de Vitoria del año pasado. Fue octava, lo que implicó la clasificación para Hawái.

Allí el objetivo era "acabar y vivir una experiencia increíble". Ahora, quiere "mejorar los tiempos para ser mejor". Especialmente sufre en el segmento de natación, "creo que antes de esto no debía de haber hecho nunca un largo en la piscina y aquí hay que nadar en aguas abiertas", expone. Para mejorar acude a la piscina de Sabiñánigo y a Arguis.

Su primera carrera de duatlón fue en Monzón el 26 de febrero. La prueba era valedera como Campeonato de Aragón de esprint y finalizó octava. "Me di cuenta de que tenía que pulir cosas, especialmente en las transiciones entre un segmento y otro". Se puso a ello y quince días después subió al cajón más alto del Autonómico de Tauste y al segundo de la general. "Me favoreció que fuera en modalidad de ‘no drafting’, que no se pudiese ir a rueda, y en la carrera a pie estuve fuerte", se analiza.

Después de que en Monzón hubiese competido por libre, en Tauste lo hizo ya como miembro del Hinaco Monzón. "Se fijaron en cómo lo hice en la primera prueba y se pusieron en contacto conmigo, me recuerda a mi época en el bádminton por el hecho de formar parte de un equipo", comenta. El pasado domingo volvió a subirse al podio con el segundo puesto en Calatayud. "En el ironman salgo del agua muy mermada y el duatlón me ha hecho sentirme competitiva, al menos a nivel de Aragón, quiero seguir probando", avanza una insaciable campeona.