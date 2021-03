Tamara Vázquez, atleta de canicross: "El vínculo que generas con tu perro corriendo es muy especial"

Durante más de ocho años Tamara y Diana han formado una exitosa pareja deportiva que ha subido al podio hasta el último día, sin embargo ha llegado el momento de que la segunda de un paso atrás.

La reglamentación dice que se puede tomar la salida hasta los diez años por lo que Diana, mi perra, una braco de Weimar, aún podría participar en 2022 en alguna carrera y, de hecho lo hará dentro de Aragón, pero a nivel más competitivo era ya preferible jubilarla. Juntas hemos alcanzado la élite nacional del canicross, el deporte que practicamos, e incluso hemos viajado a un Europeo. En el último Campeonato de España a finales de febrero quedamos terceras y obtuvimos plaza para el próximo Mundial.

En el canicross, humano y perro compiten juntos.

El animal tira de ti, es algo muy especial. En el plano físico hace que corras mucho más rápido que en solitario, la zancada es más larga y la sensación de velocidad muy importante. Luego está el vínculo que generas con el que es tu compañero. Haces deporte con alguien con el que convives, con el que compartes afición y que lo da todo por muy cansado que esté. Para cuidarlo estás atento al mínimo detalle y él lo sabe.

¿Qué ha significado Diana para usted?

Es mi otro yo, suena raro porque es un perro, pero si me tuviera que quedar en el mundo con alguien sería con ella, porque hemos vivido mucho juntas y me ha enseñado muchas cosas como la fuerza del equipo. Somos muy competitivas y tenemos mucha dependencia la una de la otra. Cuando me preguntan qué porcentaje le corresponde a cada una en los éxitos digo que el 70% es para ella y el 30% para mí. Por mucho que corra un humano, si el perro no tira, no se puede enfrentar a un equipo en el que los dos estén bien. El humano tiene que estar a la altura del perro.

Su deporte está ganando en popularidad.

Preveo que el año que viene se vivirá toda una explosión en cuanto a practicantes. En éste no ha podido ser porque casi no ha habido pruebas y de hecho muchos se iniciaron directamente en el Campeonato de España. Recibo muchas consultas por redes sociales de gente muy interesada.

Algo que corrobora lo que dice es que ha sido fichada por una marca de material deportivo.

Asics me llamó hace un mes y no me lo podía creer y también nos apoya Arion Pet Food. Es una muestra más del auge que está viviendo el canicross. Ha cambiado todo mucho desde que empezamos Diana y yo en una carrera en Cuarte de Huerva en la que competimos quince. Ahora en las pruebas en Aragón nos juntamos un centenar de personas.

¿Cualquier perro es válido para salir a correr?

Dejando a un lado lo que es la competición, salvo excepciones como alguna raza que tiene el aparato respiratorio más limitado, cualquiera sirve. Hay que tener el material adecuado, como un arnés que no oprima al animal y un cinturón que no te dañe la espalda. Es importante ser cuidadoso con la temperatura porque se desaconseja correr a más de 16 grados si no hay un río al lado para evitarle al perro golpes de calor y siempre hay que hacerlo por caminos y campos; el asfalto quema las almohadillas. Todos lo que practicamos el canicross somos muy críticos con cómo cuidamos a nuestro compañero, no en vano él es el verdadero protagonista.

¿Y después de Diana?

Viene Kona, una european sled dog que llevo preparando desde que tenía tres meses. Hizo un año en febrero, pero hasta los 18 meses no podrá competir. Si no sale alguna carrera antes es probable que debute en octubre cuando está previsto el Mundial en Canadá y, probablemente, también el Europeo. Corre y tira más que Diana, con ella creo que en España optaré a los dos primeros puestos que hasta ahora se me han resistido.