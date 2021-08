Celutitis, 'piel de naranja' o retención de líquidos: consejos para prevenirlas

Da igual el peso y, mucha veces, da igual la condición física o incluso el sexo: la celulitis puede afectar a todas las personas por igual aunque bien es cierto que las mujeres son más propensas a sufrirla de manera más visible, ya que el cuerpo femenino tiende a necesitar más grasa para funcionar a nivel hormonal y a retener más líquidos en la zona de los los muslos, las caderas y los glúteos. En los hombres, es más habitual encontrar estas alteraciones en la zona abdominal.

La celulitis o 'piel de naranja' es una alteración de la capa superficial del tejido graso del cuerpo debido a la acumulación de tejido adiposo en forma de nódulos de grasa, agua y toxinas. La celulitis no es, por tanto, un exceso de grasa sino una distribución irregular del tejido graso, por lo que incluso la gente más delgada puede padecerla.

La mejor con actitud con la que enfrentarse a este fenómeno corporal es aceptarlo: el organismo necesita grasa para funcionar y es normal que esta se acumule en diferentes partes del cuerpo. Las piernas de revista no siempre son reales y hasta las personas más activas pueden presentar piel de naranja y retención de líquidos.

Por otro lado, y más ahora en verano que es cuando las piernas se dejan ver, es posible mejorar el aspecto y, sobre todo, prevenir la celulitis y la retención de líquidos con una dieta sana, como explican las nutricionistas Nuria Díez y Karen Ayala. Los consejos básicos para aplicar a diario y prevenir la aparición de estas alteraciones en un grado muy evidente son:

La hidratación. Mantener el cuerpo correctamente hidratado ayuda a evitar toxinas.

Mantener el cuerpo correctamente hidratado ayuda a evitar toxinas. ​Evitar la sal. El sodio favorece la retención hídrica.

El sodio favorece la retención hídrica. ​ No al alcohol y al tabaco. Estas dos sustancias favorecen la aparición de la celulitis.

Estas dos sustancias favorecen la aparición de la celulitis. ​Descansar correctamente y tratar de reducir el estrés. La falta de sueño de calidad y las situaciones estresantes continuadas empeoran la celulitis.

Además de seguir estos consejos, es posible pasar por ciertos tratamientos estéticos como los masajes drenantes, que ayudan a eliminar toxicas, o métodos que mejoren la circulación sanguínea en las piernas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ciertos tratamientos no funcionan (como las liposucciones) y que el resultado no es siempre el deseado o totalmente eficaz, por lo que no hay que depositar en la cosmética todas las esperanzas.

