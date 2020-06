Delmás: "Un derbi siempre es bonito y más con ambos peleando por el ascenso"

El jugador del Real Zaragoza Julián Delmás ha señalado que el derbi que disputará su equipo contra la Sociedad Deportiva Huesca el próximo lunes es un partido "muy bonito y más ahora con los dos equipos peleando por ascender".

"Ambos llegamos en buen momento y esperamos sacar la victoria", ha comentado el lateral zaragocista en declaraciones a los medios oficiales del club, para añadir que cree que lo que tiene que hacer su equipo es centrarse en sí mismo y "salir a ganar todos los partidos" aunque si sus perseguidores pinchan, como ha ocurrido en la última jornada, siempre es bueno.

El canterano ha explicado que todos los equipos tienen problemas para ganar sus partidos, tanto en casa como fuera, pero que al conjunto que gestiona Victor Fernández le está costando mucho como local, aunque se ha mostrado confiado en que ese problema termine porque cree que poco a poco el Real Zaragoza volverá a coger las "sensaciones" en su estadio, algo que espera que ocurra frente al equipo oscense.

"Nosotros solo pensamos en salir cada partido a ganarlo, ahora viene uno muy importante en casa, queremos volver a sacar los tres puntos en La Romareda y esperemos que sea así", afirmaba el futbolista de Monegrillo (Zaragoza).

Delmás ha analizado que tras el tropiezo de la anterior jornada frente al Almería tenían que ir a ganar fuera de casa, al campo del Extremadura, algo que consiguieron. "Creo que el equipo lo hizo muy bien y consiguió tres puntos que son muy importantes. Mejoró muchísimo en Almendralejo y esperamos seguir con esas sensaciones y sacar la victoria el lunes contra el Huesca", ha comentado.

En el plano personal, el lateral diestro se mostraba satisfecho por su vuelta al once inicial en el duelo del Francisco de la Hera, con victoria y asistencia para Luis Suárez en el tanto de la victoria. "Tenía ganas de volver con el equipo después de esa lesión que me apartó una semana y estoy muy contento, vuelvo a coger sensaciones y ritmo de competición y poco a poco me voy sintiendo mejor", ha desvelado.