Deportistas confinados: "Ya he recorrido 1.200 kilómetros sin salir de casa"

El reloj marca las 6.30 cuando Jesús Nuño se levanta de la cama. Todavía no ha amanecido en Zaragoza y queda una hora y media para que comience su jornada laboral, ahora de teletrabajo. Cierra las puertas de los dormitorios de su casa para no molestar con ruidos y se anuda los cordones de sus deportivas. Así comienza la rutina deportiva. "Cada día corro unos 8 o 10 kilómetros, es decir, de 40 a 50 minutos", detalla este corredor de ultrafondo que una y otra vez repite la distancia entre la terraza y el pasillo del domicilio pasando por el salón, un recorrido de 23 metros en total. Esa es la primera parte de su práctica diaria, un tentempié que completa saltando a la comba y haciendo flexiones. "Le pregunté al vecino de abajo si le incordiaba y me dijo que no", señala cauto.

"He corrido más de 200 kilómetros en el pasillo de mi casa desde que estamos confinados, solo el primer día ya hice una 10K", recuerda Nuño. Aunque entrena todos los días, durante el fin de semana se atreve con pruebas diferentes. El pasado sábado consiguió un nuevo reto: una maratón completa, 42 kilómetros. Podría haber ido desde la capital aragonesa hasta Quinto. Llegó a la meta (imaginaria) en 6 horas 6 minutos 22 segundos, según indicó el cronómetro. "Las cuatro primeras horas fueron bien, pero después resultó un cansancio mental además del físico", reconoce Nuño. A pesar de eso, asegura que "por la tarde podía haber seguido".

Jesús Nuño con su hija tras completar 42 kilómetros en el pasillo de su casa. Heraldo.es

“No corro carreras, corro experiencias”

"No corro carreras, corro experiencias" es el lema que abandera la trayectoria deportiva de Jesús, que también ha practicado remo indoor y fue jugador semiprofesional de baloncesto. Cada carrera importante que realiza queda grabada en su piel y esta no iba a ser menos. "Me haré un tatuaje que sea una casa con un 42 en su interior, ya tengo pensado el diseño", adelanta este deportista, quien sufrió un ataque al corazón hace unos años y cambió sus hábitos de vida.

¿Qué le llevó a este vecino de Zaragoza a realizar la maratón en casa? Todo comenzó con el típico "¿a que no te atreves?". Le retó Rubén Marqueta: "La culpa es de un arroz con bogavante". Marqueta, propietario y cocinero del restaurante Bulebar de Montecanal, se enteró de su hazaña del primer fin de semana y le propuso una media maratón, tanto a él como a la corredora Ana Revilla. La sorpresa fue cuando en lugar de media, Jesús la realizó completa. Nuño suele compartir sus logros deportivos en las redes sociales, también este. Cada varios kilómetros subía una fotografía con la distancia recorrida. 5 kilómetros, 10, 15, 25, 35… así hasta los 42. En algunos tramos de la carrera le acompañó su hija: "Solo tiene 5 años pero en total correría unos 2 kilómetros conmigo". La pequeña y su mujer, su "ángel", le animaron con globos por el pasillo, como si se tratase de una prueba al aire libre.

Reto conseguido, pero a la mesa no se sentará Jesús y su familia. "Le dije que no quería la cena, que la sortease entre personas que están trabajando estos días, que salen a la calle para ofrecer un servicio, como sanitarios o transportistas", relata Nuño. Dicho y hecho, Rubén ya hace cábalas sobre cómo puede ser esa rifa.

No solo sobre las baldosas, también en la bici

El ciclista Jorge Jurado pedalea en el interior de su vivienda. J.J.

"Hola, buenos días", atiende al teléfono Jorge Jurado. Su clara voz, sin fatiga, no delata que está pedaleando en el interior de su hogar. Ni mucho menos que haya completado 140 kilómetros en esa misma mañana. "Desde que estamos confinados ya he recorrido 1.200 kilómetros sin salir de casa", cuenta este ciclista. Los rodillos de bicicleta son sus aliados para matar el aburrimiento en esta situación.

El otro día permaneció ocho horas pedaleando, tiempo en el que 'recorrió' 305 kilómetros. "Escuché música, hice un directo con los seguidores de Instagram y hasta vi una película", rememora. Ahora uno de los incentivos son los retos que plantean desde las redes sociales, por ejemplo, Jorge compite en uno propuesto por una marca de ropa para ciclistas. En el mundo digital comparte también sus logros, en especial en Instagram y en Youtube (JuradoBike). "A la gente le gusta estos vídeos porque son pruebas diferentes".

Esta actividad también la considera una manera de mantener la forma física. En condiciones normales suele entrenar unos cinco días a la semana, es decir, de 400 a 500 kilómetros. "Echamos de menos salir a pedalear y socializar con otros compañeros, además ya nos estábamos preparando para varias carreras. En mi caso tenía en mente la Titan Desert 2020, que ahora se celebrará en noviembre", lamenta el zaragozano.

