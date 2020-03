Desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo, los salones de las casas son los nuevos espacios deportivos para buena parte de la población. Ante la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo se extenderá la cuarentena, muchas personas practican ejercicios en sus hogares para no perder el tono físico a lo largo de este obligado sedentarismo.

"No es solo que haya que hacerlo, sino que es más importante que antes, porque ahora no salimos a la calle para casi nada, cuando de normal sí que hacemos al menos el camino al trabajo andando. Además de que ahora gastamos menos calorías siendo que comemos lo mismo e incluso más, por lo que es importante mantener el estado físico. Y el ejercicio físico favorece el sistema inmunitario, no olvidemos que luchamos contra un virus. Por último, en una situación así necesitamos liberar la mente, y en ese tiempo no piensas en ello y la casa no se te cae encima", explica Daniel Galindo, responsable de área de la zona norte de España de la cadena de gimnasios VivaGym.

Con el fin de que se puedan cumplir estos objetivos, desde el gimnasio ofrecen cuatro clases ‘online’ diarias (10.30, 11.30, 18.00 y 19.00) a través de sus perfiles de Instagram y Facebook de disciplinas como yoga, pilates, zumba o ejercicios de entrenamiento funcional que se pueden seguir fácilmente desde casa. “Prácticamente todas las sesiones que impartimos se pueden realizar sin necesidad de materiales deportivos específicos. Solo con una colchoneta o una toalla y con botellas de agua, ‘bricks’ de leche o algún par de calcetines ya se pueden llevar a cabo”, apunta Galindo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Entre 20 y 30 minutos

En cuanto a los ejercicios, el profesional señala que no se necesita un gran espacio para ello y que pueden consistir en diversas series de saltos, flexiones, abdominales o estiramientos. “Se pueden realizar entrenamientos sencillos aptos para todo el mundo y que además son muy útiles para personas con patologías o que trabajen ocho horas seguidas sentadas frente al ordenador. En los nuestros, por ejemplo, solemos empezar con un pequeño calentamiento y con movilidad articular: cinco minutos de tobillos, rodillas, hombros y brazos. Y seguimos con otros como sentadillas sin carga, tras lo que trabajamos por tiempos o repeticiones. Uno de los que más se practica es el Tabata, que se compone de ocho bloques de 20 segundos con 10 de recuperación y que es muy completo y efectivo”, explica Galindo.

El entrenador recomienda llevar a cabo hasta tres o cuatro sesiones de este tipo a la semana, que duran entre 20 y 30 minutos cada una. Asimismo, y entre otras acciones que pueden efectuarse de forma cotidiana estos días desde los hogares, Galindo recomienda subir y bajar por las escaleras cuando se salga a hacer la compra, practicar bicicleta estática, caminar por la casa 20 o 30 minutos diarios, hacer estiramientos de cuello e incluso usar un taburete como escalón para favorecer el retorno venoso.

Una serie de acciones, todas ellas, muy útiles para fijarse una rutina diaria en la que la actividad física ocupe un lugar importante junto al trabajo y las labores del hogar para que todo ello redunde en un impacto positivo para la salud mental.