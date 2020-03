Núria Castán, snowboard desde el salón de su casa

Gracias a una ‘jib board’ y a una ‘balance bar’, es decir a una tabla y a una barra, Núria Castán está pudiendo entrenar en el salón de su casa durante su confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus. La ‘rider’ de Cerler, única española en el Freeride World Tour, el principal circuito mundial de su especialidad, ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que se puede ver cómo practica los saltos, los trucos y el equilibrio.

“En estos días de confinamiento mi mente y este juguete nuevo me motivan y al final me hacen creer que estoy haciendo ‘snow’ de verdad aunque después vuelvo a la realidad y me doy cuenta que no puedo salir ni de casa”, ha comentado, deseando “mucho ánimo a todos”.

Aunque evidentemente no es lo mismo que hacerlo sobre la nieve o en movimiento, con esas dos herramientas Castán sí que puede trabajar al menos aspectos como la memoria muscular para consolidar bien sus movimientos. Igualmente, también le proporciona confianza a la hora de ser creativa y probar nuevos trucos. La tabla es muy similar a una de competición y está diseñada para que lo aprendido en casa pueda ser trasladado después con sencillez a la pista.

La suspensión de las competiciones privó a Castán de la oportunidad de competir en la final del Freeride World Tour, que debería de haberse celebrado en Suiza, y para la que se había clasificado tras acabar en la cuarta posición de la clasificación general compuesta por seis deportistas. Ese resultado, en el que tuvo mucho que ver su segunda posición en Ordino Arcalis, un hito a nivel nacional al ser la primera española que lo consigue tanto en categoría femenina como masculina, al menos, sí que le aseguró una plaza en su temporada de debut, para el circuito de la próxima campaña.

Anteriormente, su sitio en la élite mundial lo había conseguido al inicio de la campaña al imponerse en las tres paradas del Freeride World Qualifier, suerte de segunda categoría en la que venía compitiendo desde 2016.