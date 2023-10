La menopausia sale del armario

Aoife Mc Gale (Irlanda del Norte, 1978) se dio de bruces con la perimenopausia -la etapa previa a la menopausia- a los 45 años, escuchando un podcast de una experta en el Reino Unido que despertó su interés por este tema cuando empezaba a experimentar algunos de los síntomas propios de esta etapa "clave" en la vida de la mujer.

"Siempre he tenido un interés por la salud femenina, a nivel de alimentación, de deporte, de estilo de vida... El año pasado, en verano, escuché por primera vez a una de las mujeres referentes en el Reino Unido, Nicky Williams, que tiene una web que se llama 'Happy Hormones for life' (hormonas felices para la vida) contar lo que era la perimenopausia y cómo le había afectado. Me llamó muchísimo la atención y empecé a indagar y formarme acerca de todo lo que rodea a esta etapa", confiesa esta educadora, que lleva más de 20 años trabajando como profesora en Zaragoza.

Poco a poco, lo que empezó como un interés personal se convirtió "en una pasión", y al darse cuenta de que en España había "muy poca información al respecto" que sirviera para "empoderar" a la mujer en el autocuidado, se decidió a crear un proyecto con el que pretende también romper el estigma que rodea a la menopausia hoy en día. "Busqué mucho sobre este tema, y personalmente no me sentía identificada con las mujeres que salían en los artículos y en páginas webs sobre la menopausia… Creo que tenemos que ampliar la perspectiva y entender que esta etapa empieza con la perimenopausia, mujeres de entorno a los 40 años, que es cuando los niveles hormonales están cambiándo casi a diario, y cuando las mujeres sufren más síntomas, pero no los saben reconocer o identificar asociados a la misma. Los achacamos al ritmo de vida, al estrés… y en realidad muchas veces se deben a los niveles fluctuantes de hormonas", advierte esta educadora, que cuenta con el título de 'coaching' en menopausia (Menopause Coaching Specialist) de los EEUU.

El primer tabú, ligado al edadismo

El primer tabú que busca romper está ligado al edadismo, y a toda esa narrativa que asocia la menopausia única y exclusivamente con "mujeres mayores, frágiles y débiles". "Tenemos que diferenciar que una cosa es lo que nos vendan, y otra cosa es la vida real y el día a día. Yo creo que podemos sentirnos más realizadas y más felices aceptando que nos hacemos mayores y que hay muchas cosas positivas en ello. Por ejemplo, en la cultura asiática, la llegada a la edad de la menopausia se ve de otra manera: hablamos de una mujer sabia, respetada, que despierta admiración por la experiencia vivida. Y con la divulgación que va a haber aquí en España llegaremos a plantear la menopausia de esa manera", defiende.

Por su parte, la OMS define la menopausia como "el cese permanente de la menstruación, determinado de manera retrospectiva, después de doce meses consecutivos de amenorrea, sin causa patológica".

Según la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), el fin de la menstruación llega entre los 45 y los 55 años (51 es la edad media en España). Esta etapa significa el cese de la actividad ovárica y, por tanto, la caída de la producción de las hormonas femeninas, como los estrógenos y la progesterona. La menopausia, en sentido estricto, es una fecha: la de la última regla. Pero el proceso es paulatino. Con suerte, a una mujer sana, en el momento en que se le retira la regla le queda por vivir tanta vida como la que ha vivido con ella. "Con la información adecuada te das cuenta de que esto nos afecta a la mujer moderna, a lo largo de los 40, los 50, los 60 y los 70 años, un momento que queremos vivir con energía y positivismo, y eso no se refleja en la narrativa que hay acerca de este tema", lamenta Mc Gale.

En el Reino Unido, a su juicio, "el país líder en este tema", cuenta que llevan ya 6 o 7 años luchando contra el estigma de la menopausia. "Ese efecto se ha contagiado ya a Australia y los EE. UU. en los últimos dos o tres años; y aquí en España hay varias voces divulgando acerca de ello", explica. De hecho, la próxima semana se celebra en Madrid el I Congreso para mujeres 45+. Esta educadora zaragozana cree que se trata de un fenómeno "en auge", que va a ir a más, y con esa normalización se va a ofrecer información más actual y más fiable de la que había hace unos años y "se van a romper muchos de los mitos que había en torno a la menopausia", vaticina esta experta, que lleva veinte años dedicada a la enseñanza en el Colegio Juan de Lanuza.

"Lo que se acaba con la menopausia es la vida reproductiva para la mujer, pero eso puede ser una gran liberación; y si se toca de manera positiva, es el comienzo de una etapa llena de oportunidades"

La experta en menopausia Aoife Mc Gale. H. A.

Bajo el nombre de 'Menopausia positiva', Mc Gale quiere divulgar acerca de este tema desde otra perspectiva. "Lo que se acaba con la menopausia es la vida reproductiva para la mujer, pero eso puede ser una gran liberación y si se toca de manera positiva, creo que puede ser el comienzo de una etapa llena de oportunidades. A lo mejor coincide que se empieza a tratar como protagonista de su vida o con información y con ayuda se da cuenta de que ella es importante. Puede coincidir con tener ganas de cuidarse más y de vivir mejor. No siempre es el caso, también tenemos que tener en cuenta la edad en la cual las mujeres tienen hijos hoy en día. Hay una nueva situación para mujeres que tienen niños con treinga y muchos o cuarenta y pocos, y luego se les junta la perimenopausia con ser madres de niños pequeños. Está también la situación de mujeres, como es mi caso, que llegas a la perimenopausia con hijos en edades adolescentes, que puede ser también un reto… Pero creo que sea cual sea la situación de la mujer en esta etapa, con información, compartiendo la experiencia, y con el apoyo y acompañamiento necesarios, se puede vivir la experiencia de una manera más natural y más positiva. Pero primero tenemos que tener información y esa información se tiene que presentar de una manera atractiva", puntualiza.

Claves para afrontar esta etapa con optimismo

A través de la web 'Menopausia positiva', que ella misma ha creado, Mc Gale da también algunas claves para afrontar este estapa de la vida desde una perspectiva saludable, y menciona los que para ella son cinco pilares fundamentales: la nutrición, el ejercicio, la calidad del sueño, la gestión del estrés y el hecho de tener una "tribu", una comunidad de amigas o de personas de confianza con quienes compartir aspectos de la menopausia: preguntas, dudas o simplemente conversación hasta lograr que el tema trascienda a la esfera pública.

"Porque, además, -recalca- no hay dos menopausias iguales, cada mujer va a vivir su experiencia única. Compartir o contar con personas de apoyo también nos va a venir bien. Muchas veces aceptamos como normal que las mujeres tenemos que estar por y para todos los demás, y nosotras también tenemos que hacer por ser protagonistas de nuestras vidas y dedicarnos esos pequeños tiempos que nos van a venir muy bien a nivel de bienestar", subraya.

En lo que respecta a 'Menopausia positiva', a Mc Gale le gustaría seguir creciendo y colaborar en un futuro con expertas en diferentes ámbitos (sanitarias, psicólogas, nutricionistas, sexólogas...), con el fin de poder dar charlas y acercar este tema al resto de la sociedad para vencer "el miedo o el rechazo que hasta ahora ha generado".

"En el Reino Unido, la menopausia ha llegado a unos niveles de concienciación y de importancia que hay una empresa que entra en colegios para dar charlas, igual que se dan sobre educación sexual o la pubertad, y se está planteando meterlo a nivel curricular. Me consta también que a nivel sanitario se están planteando incorporar más horas de formación, lo cual puede ser un gran avance. Estamos, sin duda, ante una rebelión todavía silenciosa que irá más y de la que vamos a salir beneficiadas las mujeres", concluye, optimista.