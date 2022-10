Laura Baena: "Están logrando que ser madre hoy en día sea algo heroico"

Hace 10 años, en un momento de "desahogo" personal, Laura Baena publicó su primer tuit preguntando si era la única que se sentía mala madre. Trabajaba como creativa publicitaria en una agencia en Madrid, pero tuvo que dejar su carrera profesional ante la imposibilidad de conciliar su vida personal y laboral. "Renuncié como tantas mujeres por la presión que sientes de que tu vida se te va de las manos. Vengo de una generación educada en igualdad, y nunca pensé hasta qué punto iba a ser la maternidad el gran techo de cristal hoy en día", confiesa. Hoy le siguen un millón de mujeres en redes sociales, donde ejerce el "activismo político" y da voz a la falta de conciliación que le llevó a escribir su primer libro, 'Yo no renuncio'.

- Es madre de tres niñas, pero le hubiera gustado tener un niño.

-Sí, la vida solo me da hijas, pero yo quería que la tercera fuera niño. Era un reto personal: educar a un niño en el feminismo me parece una responsabilidad mayor que tienen las ‘malas madres’. A mí mis hijas me ven, tienen el ejemplo en casa. La mayor tiene 10 años y ya le vas viendo ese empoderamiento y una conciencia feminista que ya la querría yo para mí.

- ¿Cómo ve la maternidad hoy en día?

-Lo veo como un gran reto sin reconocimiento social y económico que obliga a muchísimas mujeres a tener que renunciar. Tenemos que luchar por que ser madre y profesional no sea una utopía sino una realidad.

- ¿Cuida el Estado a las madres o faltan, en general, apoyos?

-Faltan redes formales del cuidado, políticas públicas, presupuestos... La conciliación le sale gratis al Estado y tiene un coste altísimo para las mujeres. Somos la generación ‘sándwich’, que a la misma edad en que criamos a bebés estamos cuidando a mayores, que eso ya es la bomba. Por no hablar de familias monoparentales o con niños con necesidades especiales. Las madres, en general, lo tienen muy difícil y lo que más me preocupa a mí desde la pandemia es la poca calidad que tiene la salud mental de estas mujeres. Ante la falta de medidas, están consiguiendo que ser madre hoy en día sea algo heroico.

- En su libro cuenta el cambio que vivió al ser madre. ¿Cómo le afectó?

-Yo volví a la agencia intentando que nadie notara que soy madre. Realmente casi ni comía para poder sacar adelante todas las horas de trabajo, y es así como caemos en la trampa, porque nosotras mismas nos invisibilizamos para que no piensen que somos peores profesionales. Caemos en ese juego macabro de hacer ver que no pasa nada...

"Las mujeres madres tenemos que despertar y reconocer que no estamos eligiendo, que estamos renunciando"

- Habla de un modelo que genera mucha culpa y estrés.

-La culpa es el eje fundacional del club, y ahí empezó todo. La culpa es la que te hace caer: por no llegar a la reunión a tiempo, porque tu hijo enferma y no sabes con quién dejarlo... Venimos de un modelo de madres abnegadas y ahora hemos llegado a esa madre 'superwoman' que nos han vendido que llega a todo. Las mujeres madres tenemos que despertar y reconocer que no estamos eligiendo, que estamos renunciando. Hoy la conciliación solo se salva gracias a los abuelos, los colegios y las escuelas. Nosotras estamos penalizadas, perdiendo sueldo a través de reducciones de jornada y excedencias... Son trampas de la conciliación a las que no habría que acceder si hubiera una revisión del modelo laboral y si existiera la flexibilidad.

- ¿Qué opina de la corresponsabilidad?

-El paso a la corresponsabilidad real es que ellos asuman las tareas de cuidado invisible y que incluso puedan frenar su carrera profesional por cuidar a los hijos. Esos hombres son una minoría y es una minoría que hay que apluadir, y que tienen que ser modelos del resto, pero no es la norma para nada. Hay que hacer un ejercicio de corresponsabilidad en los barrios, en las escuelas, que no se está haciendo, y acompañado de medidas que impacten para que no seamos solo las mujeres las que cojan los permisos o las excedencias. Hay que trabajar todas las medidas con perspectiva de género.

"Está siendo tan complicado ser madre hoy en día que se está perdiendo lo maravilloso que es"

- ¿Qué cambio espera que se produzca de cara a las siguientes generaciones?

-Para mí, lo ideal sería que consigamos trabajar para que ellas puedan elegir y no tengan que renunciar cuando se encuentren en ese momento de sus vidas, aunque para eso hace falta mucha educación a los hombres y a los líderes de las empresas y dirigentes políticos que a día de hoy no saben ni lo que es la conciliación.

- ¿A qué no renuncia Laura Baena?

-A seguir luchando por una conciliación real, a seguir trabajando por hacer ver que otro modelo es posible y ayudar a que otras mujeres se sientan acompañadas, que hagan valer sus derechos y puedan seguir adelante. Porque está siendo tan complicado ser madre hoy en día que se está perdiendo lo maravilloso que es.