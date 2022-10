'Mujeres' HERALDO: una gala motivadora para pensar más en femenino

La gala ‘Mujeres’, organizada por HERALDO y el vertical de 20 Minutos Mujer.es, se vivió ayer con mucho entusiasmo en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. La buena vibración la aportaron las 1.500 personas que asistieron con el deseo de que en un futuro cercano no sean necesarios estos eventos "al haberse alcanzado una igualdad real". Fue el principal mensaje que hizo llegar al público la actriz Vanessa Romero, una de las ponentes.

Esta reflexión fue muy parecida a la que transmitieron sus cinco compañeras, que cómodamente sentadas en un sofá charlaron con Sonia Fornieles, directora de Mujer.es. "Como guionista y cómica, creo que todavía se piensa mucho en masculino", recordó la actriz Marisol Aznar.

La ex gimnasta Almudena Cid reconoció que siempre ha entendido la vida "desde el juicio del otro, pero al final de mi carrera deportiva comprendí que la gimnasia la hacía para mí y era la forma más bonita de ofrecerme al público. Esta última idea de cómo practicar el deporte la he trasladado a mi vida y me ha servido para hacer otras muchas cosas".

Las palabras también se transformaron en música con la actuación de Keunam&Hermotti, e igualmente lo hicieron en curiosidad. En este caso, de la mano de la periodista y escritora Teresa Viejo. "Cuando tienes una curiosidad muy viva no hay obstáculos. Es lo que siempre me ha salvado, las ganas de saber que es la mejor vitamina para afrontar nuevos retos".

Martita de Graná aportó una buena dosis de humor; llena escenarios haciendo reír a la gente, a pesar de las muchas veces que la han tachado de no ser graciosa. Para Laura Baena, del Club Malasmadres, quedó el mensaje más comprometido de la velada. Con sus palabras reivindicó que "la maternidad no se convierta en un freno para la carrera profesional de las mujeres, ya que sigue siendo su techo de cristal". En este sentido, hizo un llamamiento para que "empresas, instituciones y políticos entiendan el mensaje".

Las concejalas del Ayuntamiento de Zaragoza Patricia Cavero, Lola Ranera, María Ángeles Ortiz y Ana Becerril no se perdieron el evento; tampoco lo hicieron las diputadas Marian Orós y Leticia Soria, la directora general de Comercio, Eva Fortea, o la vicepresidenta primera de las Cortes, María Rodrigo.

Apoyo unánime

En la gala hubo representantes de empresas patrocinadoras como Principal Construcciones, Atlas Copco, HC Grupo Hospitalario o Gran Casa. En representación de HERALDO estuvieron su presidenta, Paloma de Yarza López-Madrazo; el director, Mikel Iturbe, y la subdirectora de Desarrollo Digital, Esperanza Pamplona. Con su presencia reivindicaron que el talento no entiende de géneros. Por HENNEO asistieron Eliseo Lafuente, gerente de Medios Regionales; Mireia Montané, directora de Recursos Humanos; el director comercial, Sergio Muñoz, y el director de Marketing, Roberto Isasi.