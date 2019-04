Cuando papá se hace cargo de los niños y la casa

"No cambiaría este tiempo que estoy pasando con mis hijos por nada. Sinceramente, no echo de menos el trabajo, aunque me encanta mi profesión, y ha habido momentos duros en los que la situación me ha desbordado. Estos primeros años de los niños vuelan muy rápido y no quiero arrepentirme de no haberlos aprovechado".

David Anadón (41 años), enfermero en el hospital Royo Villanova de Zaragoza, disfruta desde finales de julio de 2017 de una excedencia para cuidar a sus dos hijos: Darío, de 4 años y Telma, de 2. Se hizo cargo de los niños y de la casa cuando la pequeña tenía siete meses y medio y el mayor empezaba a ir al colegio Tío Jorge, el mismo centro al que su madre, Inma Morata (40 años), también se reincorporaba a trabajar como maestra de infantil tras su excedencia maternal.

"Nosotros teníamos claro que íbamos a tener hijos para estar con ellos. A mí me ha dado pena no estar con la pequeña como lo hice con el mayor pero ¿con quién iba a estar mejor Telma que con su padre?", resume Inma. No recuerda que nadie les haya hecho algún comentario cargado de prejuicios por salirse del modelo tradicional. "Como mucho nos han llamado modernos", dice.

Aunque en los últimos años cada vez se ve con más normalidad el que los hombres cuiden de sus retoños, el caso de esta familia zaragozana aún resulta excepcional. David explica que no conoce a nadie de su entorno que haya tomado la misma decisión. Es algo más normal que los padres se reduzcan alguna hora o ajusten su tiempo de trabajo para poder estar más rato con sus hijos, pero dejar un tiempo su carrera profesional sigue siendo una opción minoritaria, al menos si nos atenemos a los datos.

En 2018, en Aragón se registraron 2.194 excedencias para atender el cuidado de hijos, menores acogidos u otros familiares, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De ellas, solo 239, un 10,8%, corresponden a solicitudes presentadas por hombres (195 en Zaragoza, 30 en Huesca y 14 en Teruel) y 1.955 por mujeres (1.530 en Zaragoza, 259 en Huesca y 166 en Teruel).

A lo largo de esta década el número de padres que se han tomado este respiro laboral casi se ha triplicado. En 2010 solamente 86 hombres habían pedido una excedencia frente a 1.346 mujeres.

Anadón, que puede mantener la excedencia hasta que Telma cumpla 3 años, no se pone la etiqueta de feminista ni cree que haya hecho nada excepcional más allá de aprovechar las posibilidades que la ley le concede para implicarse a fondo en la crianza. "No teníamos pensado de antemano intercambiarnos los roles tradicionales. Surgió así cuando Inma volvió al colegio y el mayor tenía ya tres años. Pensamos que sería bueno que la pequeña disfrutara de nosotros igual que su hermano", apunta. Reconoce que su condición de funcionario le ha facilitado las cosas y que igual no podría habérselo planteado si fuera autónomo o trabajara en una empresa privada.

Lo que más cuesta arriba se le ha hecho fue al principio, cuando Telma solo quería tomar el pecho y allí "la presencia de su madre era insustituible". Por lo demás, ha comprobado por sí mismo que las tareas domésticas con los dos pequeños que comen todos los días en el hogar requieren mucho más tiempo del que él pensaba en un principio. La pareja ve con buenos ojos el permiso de paternidad de ocho semanas, pero aboga también por una ampliación del de maternidad.